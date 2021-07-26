На столпотворение в клинике «Ча-Кур» пожаловались жители Актау

Фото Рашида Исмагилова

Жительница Актау пожаловалась на то, что в клинике «Ча-Кур» не регулируют очереди при вакцинации от коронавируса и сдаче ПЦР-тестов, и к другим специалистам.- Все стоят в одной очереди: на оформление ПЦР, в кассу, к терапевту, к другим врачам. В очереди беременные и больные. Полный коридор людей, потоки не разделяют, те, кто сдает ПЦР, стоят рядом со всеми, - рассказала горожанка.Корреспонденты Lada.kz посетили клинику и сфотографировали, как в настоящий момент выглядит коридор. Меры предосторожности соблюдены, толпы нет, дистанция между посетителями соответствует санитарным требованиям.