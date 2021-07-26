Дорога, как горная тропа! Здесь после ремонта не разъехаться двум автомобилям в Актау

Коллаж из кадров видеоматериала
Автомобилист из Актау пожаловался на ремонт дороги возле дома №22 в 5 микрорайоне.
- Делаете дорогу всего на одну полосу, как так можно? Тут же невозможно будет разъехаться, когда вы введете ее в эксплуатацию, когда десятки машин поедут на рынок «Волна» за продуктами! Просто положите так, чтобы машины могли разъехаться! Здесь длинный поворот, не видно, кто въезжает, кто выезжает, тут постоянно будет коллапс. Вы ведь для людей это делаете, так и делайте для людей, а не для галочки, - возмутился автомобилист.
В пресс-службе акима Актау сообщили, что подрядчик, товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Нур-Сәт», перед началом провел обход 5 микрорайона совместно с инициативной группой, а также выслушали мнения жильцов дома №22.
- С их стороны никаких просьб и нареканий по данной дороге не было. Работники расположенного неподалеку «Плов центра» попросили расширить дорогу на метр. По просьбе жителей 5 микрорайона в нескольких местах были построены парковки. Члены инициативной группы от дома №22 говорят, что у жителей нет претензий, а жалобы поступают от водителей, которые проезжают по этой дороге на рынок. Жители изначально не просили расширить дорогу, так как боялись за безопасность детей, - сообщил Даурен Маженов, начальник строительного участка.
- Делаете дорогу всего на одну полосу, как так можно? Тут же невозможно будет разъехаться, когда вы введете ее в эксплуатацию, когда десятки машин поедут на рынок «Волна» за продуктами! Просто положите так, чтобы машины могли разъехаться! Здесь длинный поворот, не видно, кто въезжает, кто выезжает, тут постоянно будет коллапс. Вы ведь для людей это делаете, так и делайте для людей, а не для галочки, - возмутился автомобилист.
В пресс-службе акима Актау сообщили, что подрядчик, товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Нур-Сәт», перед началом провел обход 5 микрорайона совместно с инициативной группой, а также выслушали мнения жильцов дома №22.
- С их стороны никаких просьб и нареканий по данной дороге не было. Работники расположенного неподалеку «Плов центра» попросили расширить дорогу на метр. По просьбе жителей 5 микрорайона в нескольких местах были построены парковки. Члены инициативной группы от дома №22 говорят, что у жителей нет претензий, а жалобы поступают от водителей, которые проезжают по этой дороге на рынок. Жители изначально не просили расширить дорогу, так как боялись за безопасность детей, - сообщил Даурен Маженов, начальник строительного участка.