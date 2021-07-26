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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 1792

Дорога, как горная тропа! Здесь после ремонта не разъехаться двум автомобилям в Актау

Водители Актау рассказали, что одну из автомобильных дорог в 5 микрорайоне ремонтируют без учета удобства водителей. В пресс-службе акима Актау прокомментировали обращение.

Коллаж из кадров видеоматериала
Автомобилист из Актау пожаловался на ремонт дороги возле дома №22 в 5 микрорайоне.

- Делаете дорогу всего на одну полосу, как так можно? Тут же невозможно будет разъехаться, когда вы введете ее в эксплуатацию, когда десятки машин поедут на рынок «Волна» за продуктами! Просто положите так, чтобы машины могли разъехаться! Здесь длинный поворот, не видно, кто въезжает, кто выезжает, тут постоянно будет коллапс. Вы ведь для людей это делаете, так и делайте для людей, а не для галочки, - возмутился автомобилист.

В пресс-службе акима Актау сообщили, что подрядчик, товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Нур-Сәт», перед началом провел обход 5 микрорайона совместно с инициативной группой, а также выслушали мнения жильцов дома №22.

- С их стороны никаких просьб и нареканий по данной дороге не было. Работники расположенного неподалеку «Плов центра» попросили расширить дорогу на метр. По просьбе жителей 5 микрорайона в нескольких местах были построены парковки. Члены инициативной группы от дома №22 говорят, что у жителей нет претензий, а жалобы поступают от водителей, которые проезжают по этой дороге на рынок. Жители изначально не просили расширить дорогу, так как боялись за безопасность детей, - сообщил Даурен Маженов, начальник строительного участка.




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Комментарии ( 8 )

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  • Шевченко 81
 vlad7272 (Посетители) Сегодня, 20:12
Правильно говорит.Если жалко денег на асфальт,хотябы бордюры положите лёжа.В 7 микрорайоне есть такие лежачие бордюры.
 
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  • Шевченко 81
  • Maximus
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:10
Лично я не верю что там кто то ходил с инициативой группой! Тупая отмазка!
 
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  • Шевченко 81
 Empro (Посетители) Сегодня, 19:16
Да, верно, расширить и кинуть лежачих.
Там же слепой угол, не видно встречную когда заезжаешь.
Все, должно делаться по уму, в не только по словам кого-то.
 
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  • Empro
 Дамир (Посетители) Сегодня, 19:11
маженов, расширь дорогу и поставь лежачий полицейский.
 
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 alixah (Посетители) Сегодня, 17:39
Правильно говорит водитель, поддерживаю.
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 17:31
Даурен Маженов, когда вы начнете хоть иногда думать.
 
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Expert (Посетители) Сегодня, 17:30
безопастность детей - это святое...
 
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 bekenova (Посетители) Сегодня, 17:21
В Приморском, Жемчужная 1 и 1/1 тоже по поводу остановки у каких то жителей спросили, но мы так и не поняли у каких, теперь остановка напротив Манилы, на 300 метров перенесли от существующей дальше. Водители автобусов сказали как сдадут дорогу, больше перед домом Жемчужная 1/1 останавливаться не будут, вот вам и исполнение "просьб" жильцов Приморского
 
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 Purins (Посетители) Сегодня, 17:14
Даурен Маженов, А у вас свой мозг есть? Или только с подсказкой работаете?
 
 

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