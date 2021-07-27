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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:52

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Дороги и не только! В Мангистау обещают завершить к концу года ряд строительных и ремонтных проектов

На аппаратном совещании 26 июля под руководством акима области руководители различных региональных управлений отчитались о проделанной работе. Об этом сообщили в пресс-службе главы Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Работы по водоснабжению сел Беки и Баскудук в Мангистауском районе, которые планируют завершить в текущем году, должны обеспечить доступность воды в сельских населенных пунктах на 96,2 процента. Стоимость этих работ составляет 510,4 миллиона тенге.

К концу года на месторождении Каражанбас планируют достроить и запустить опреснительную установку мощностью 17 тысяч кубических метров в сутки. Наряду с этим в селе Мангистау проводят проект строительства канализационных сетей. В селе Даулет Мунайлинского района ведется строительство сети газоснабжения. На сегодняшних день провели 6,7 километра газопровода из 20,1 километра.

Также к концу года планируют завершить прокладку внутримикрорайонных сетей электроснабжения в 16, 18, 19А и 19 микрорайонах Актау. В жилых домах рассчитывают обновить 15 лифтов.

— Для освещения улиц городов и районов в 2021 году планируется установить 4 000 светильников. В настоящее время уже установлено 2 659, из них в Актау – 2000, в Жанаозене – 135, в Каракиянском районе – 524. До конца года работы по освещению завершат полностью, - сообщил Бердибек Картбаев, руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Адайбек Калиев сообщил, что до конца года планируют обновить 18,5 километра дорог областного значения. В настоящее время идет реконструкция автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко», ее расширили до четырех полос, на двух из них уже уложили асфальт. До конца года планируют построить, реконструировать и провести средний ремонт 40 километров автодорог районного значения, ряд проектов уже реализуют. Запланировано строительство, ремонт и реконструкция 73,9 километра внутрипоселковых дорог.

По итогам 2020 года 90,1 процента дорог в Мангистау находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. Как сообщили в акимате, к концу 2021 года планируется довести этот показатель до 92,8 процента, а к 2025 году — охватить 100 процентов.



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