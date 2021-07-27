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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:59

Просмотров: 342

В Мангистау снова более 250 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально диагностировали у 254 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 6797 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 254 новых случая COVID-19.

По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2625 человек, из них 177 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 24 летальных исхода.

На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 12 622 случая заболевания COVID-19.



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Комментарии ( 2 )

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  • diger
 Sergey77 (Посетители) Сегодня, 09:31
Антибиотики если кто не знает должны приниматься после лабораторного выявления возбудителя болезни и лишь строго ограниченное время покуда сами обладают очень большим отрицательным воздействием на организм. Иммунитет антибиотики не поднимают и на вируса не воздействуют от слова совсем, но их применяют задавить вторичные инфекции растущие на фоне ослабленного иммунитета после обширных вирусных поражений
 
 

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