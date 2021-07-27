В Мангистау снова более 250 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 6797 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 254 новых случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2625 человек, из них 177 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 24 летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 12 622 случая заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2625 человек, из них 177 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 24 летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 12 622 случая заболевания COVID-19.