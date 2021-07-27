В Актау родственникам не дали подготовить тело умершей от COVID-19 женщины к погребению

Фото из архива Lada.kz

Житель Актау Михаил М. рассказал о ситуации, которая возникла, когда он вместе с дядей приехали забирать тело его покойной бабушки, скончавшейся от коронавируса.



- В инфекционной больнице есть помещение с морозильными камерами. Именно там находятся тела умерших от коронавируса. Мы вместе с дядей приехали забирать тело бабушки. Нас впустили внутрь для опознания. Мы обнаружили, что тело никто не омыл. Были следы крови от катетеров и грязные бинты. Спросили, почему так? Попросили санитаров. На что нам ответили, что такой услуги в больнице нет и предложили некоего волонтера, который за 120 тысяч тенге может омыть тело. На что мы отказались и попросили самим провести процедуру. Но нам отказали, ссылаясь на то, что мы можем заразиться. Получается, мы можем заразиться, а волонтер нет. На мой взгляд, это чистой воды принуждение к тому, чтобы люди пользовались услугами этого волонтера, - рассказал Михаил.



Мужчина уточнил, что в итоге бабушку похоронили в черном пакете.



- Действия сотрудников больницы циничны и кощунственны. Я все прекрасно понимаю, возможно, действительно, нет санитаров, не хватает людей, но дайте нам, родственникам, самим провести омовение, подготовить тело к похоронам. Нам этого сделать не дали. Сложилось впечатление, что просто хотели заработать на нас деньги. Я понимаю, что бабушку уже не вернуть, но я хочу достучаться до вышестоящих органов, чтобы отреагировали на беспредел, происходящий в больнице, - заявил житель Актау.



Врач-эпидемиолог Мерей Сисенов обвинения жителя Актау опроверг. По его словам, родственники имеют право провести процедуру омовения тела перед похоронами.



- Ни о каком волонтере я не знаю. Родственников мы пускаем. Но предварительно предупреждаем об опасности контакта с зараженным коронавирусом. Мы советуем не раскрывать черный пакет и соблюдать все меры предосторожности. Перед тем, как зайти в помещение, просим надеть средства индивидуальной защиты, - прокомментировал Мерей Сисенов.



Журналист Lada.kz связался по номеру телефона с волонтером, который предлагал услугу омовения тел умерших от коронавируса. Мужчина подтвердил, что занимается такой работой, но о стоимости своих услуг не рассказал, направив к начальству и прислав номер директора агентства ритуальных услуг Натальи Серовой.



Наталья Серова по телефону заявила, что в ее агентстве никто не имеет доступа к инфекционной больнице.



- Мы сейчас хороним людей в закрытых гробах, потому что есть опасность заражения. Я всем, кто ко мне приходит, говорю, чтобы они не соглашались ни на какие услуги. К волонтеру, который дал вам мой номер, мы не имеем никакого отношения, - прокомментировала Наталья Серова.



Редакция Lada.kz ожидает комментарий от управления здравоохранения Мангистауской области на следующие вопросы:



1. Есть ли в инфекционной больнице специалисты, которые могут подготовить тело покойника к похоронам?

2. Имеют ли право родственники усопшего провести процедуру омовения тела?

3. Куда жаловаться жителям Актау в случае возникновения проблем при выдачи тела покойного?