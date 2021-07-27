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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 1503

В Актау родственникам не дали подготовить тело умершей от COVID-19 женщины к погребению

Житель Актау Михаил М. пожаловался на действия сотрудников инфекционной больницы. По его словам, в больнице не было санитаров, которые могли бы омыть тело его бабушки, скончавшейся от коронавируса. Родственники изъявили желание совершить процедуру омовения сами, но сделать им этого не дали. В инфекционной больнице обвинения жителя Актау опровергли.

Фото из архива Lada.kz
Житель Актау Михаил М. рассказал о ситуации, которая возникла, когда он вместе с дядей приехали забирать тело его покойной бабушки, скончавшейся от коронавируса.

- В инфекционной больнице есть помещение с морозильными камерами. Именно там находятся тела умерших от коронавируса. Мы вместе с дядей приехали забирать тело бабушки. Нас впустили внутрь для опознания. Мы обнаружили, что тело никто не омыл. Были следы крови от катетеров и грязные бинты. Спросили, почему так? Попросили санитаров. На что нам ответили, что такой услуги в больнице нет и предложили некоего волонтера, который за 120 тысяч тенге может омыть тело. На что мы отказались и попросили самим провести процедуру. Но нам отказали, ссылаясь на то, что мы можем заразиться. Получается, мы можем заразиться, а волонтер нет. На мой взгляд, это чистой воды принуждение к тому, чтобы люди пользовались услугами этого волонтера, - рассказал Михаил.

Мужчина уточнил, что в итоге бабушку похоронили в черном пакете.

- Действия сотрудников больницы циничны и кощунственны. Я все прекрасно понимаю, возможно, действительно, нет санитаров, не хватает людей, но дайте нам, родственникам, самим провести омовение, подготовить тело к похоронам. Нам этого сделать не дали. Сложилось впечатление, что просто хотели заработать на нас деньги. Я понимаю, что бабушку уже не вернуть, но я хочу достучаться до вышестоящих органов, чтобы отреагировали на беспредел, происходящий в больнице, - заявил житель Актау.

Врач-эпидемиолог Мерей Сисенов обвинения жителя Актау опроверг. По его словам, родственники имеют право провести процедуру омовения тела перед похоронами.

- Ни о каком волонтере я не знаю. Родственников мы пускаем. Но предварительно предупреждаем об опасности контакта с зараженным коронавирусом. Мы советуем не раскрывать черный пакет и соблюдать все меры предосторожности. Перед тем, как зайти в помещение, просим надеть средства индивидуальной защиты, - прокомментировал Мерей Сисенов.

Журналист Lada.kz связался по номеру телефона с волонтером, который предлагал услугу омовения тел умерших от коронавируса. Мужчина подтвердил, что занимается такой работой, но о стоимости своих услуг не рассказал, направив к начальству и прислав номер директора агентства ритуальных услуг Натальи Серовой.

Наталья Серова по телефону заявила, что в ее агентстве никто не имеет доступа к инфекционной больнице.

- Мы сейчас хороним людей в закрытых гробах, потому что есть опасность заражения. Я всем, кто ко мне приходит, говорю, чтобы они не соглашались ни на какие услуги. К волонтеру, который дал вам мой номер, мы не имеем никакого отношения, - прокомментировала Наталья Серова.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от управления здравоохранения Мангистауской области на следующие вопросы:

1. Есть ли в инфекционной больнице специалисты, которые могут подготовить тело покойника к похоронам?
2. Имеют ли право родственники усопшего провести процедуру омовения тела?
3. Куда жаловаться жителям Актау в случае возникновения проблем при выдачи тела покойного?



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Комментарии ( 8 )

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Око (Посетители) Сегодня, 11:52
Цитата: Sergey77
Да и моргам не слабая нагрузка.

В обычные морги тела померших от ковида не перевозят. Тела не вскрывают. Маленькие морги в провизорных стационарах и всё. Это у нас по области.

Да, кстати, мож кому пригодится (не дай бог, конечно), а справку о смерти забирать нужно в морге в 26-ом мкр, с ней уже в ЦОН.

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Sergey77 (Посетители) Сегодня, 11:41
Да не по человечески, но если свалить ритуальные услуги моргов каким то решением на ковидные стационары при их теперешней загрузке, трупов станет ещё больше. Там бы с ещё оставшимися живыми справлялись не выпинывая не долеченных в провизорные или домой для освобождения мест для других тяжёлых.
Да и моргам не слабая нагрузка.
Шутка что ли. 13 умерших от covid-19 в сутки по области сегодняшним числом.

Кстати навеяло. Первая волна 2020 год.

https://www.youtube.com/watch?v=FXOiC89PYug

Тогда ещё не вакцинировались по причине отсутствия оных. Впрочем и сейчас наш регион недалеко ушёл
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 11:31
С паспортами вакцинации, с лже-вызовами в Росиию, теперь и до погибших добрались...
Соболезнование родным потерявшим родных ...
 
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Око (Посетители) Сегодня, 11:12
Цитата: sergeiK71
https://www.inform.kz/ru/opredelen-algoritm-zahoroneniya-vozmozhnyh-zhertv-covid


-19-v-kazahstane_a3631836

Сергей, ссыль не открывается. Хочу почитать. Проверь.

всё вижу
 
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Expert (Посетители) Сегодня, 11:07
выходит, что М.Сисенов абсолютно не компетентен?
 
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 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 10:44
Здравствуйте соболезную. Там не только вопрос к представителям Здравоохранения но больше к прокуратуре, класическая отмазка он с нами не работает и Всё если Вас человек оклеветал и это пятно на Вашу ритуальную службу почему Вы не подаете на него в суд за то что работает от Вашего имени и зарабатывает на Вас а может там вообще схема интересная..., а так вообще есть постановление от 15 марта 2020 года вот ссылка - https://www.inform.kz/ru/opredelen-algoritm-zahoroneniya-vozmozhnyh-zhertv-covid

-19-v-kazahstane_a3631836
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 10:41
Чистый бизнес.и корона предлог цены завысить. У кого то беда горе а кому то заработок.или бегай по кабинетам.иши звони хрен крайнего найдёшь.сволота одним словом.а тот парнишка денег возьмёт и хрен знает поможет или нет усопшего. Пакет чёрный гроб закрыт открывать нельзя на совесть волонтёра.а там походу её нет и небыло
 
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  • sergeiK71
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  • tata
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 Око (Посетители) Сегодня, 10:36
Процедура захоронения умерших в стационаре от коронавируса вкорне отличается от обычной. Всё что могут предложить (ни копейки не взяли) это обернуть тело в белую ткань (сами предоставили). Ни опознания, ни открытие пакета. Гроб заносится на территорию стационара , там же всё укладывается рядом с телом. Тело не одевают. Выносится уже закрытый гроб. Всё. Процедура захоронения с минимальным количеством людей (до 10 близких родственников), никаких поминок. Дома сами. Очень тяжело да. Родственники в стрессе, иммунка в это время оч плохая. Заражение от тела не исключено. воздух в лёгких остаётся долгое время. Это нужно принять. Берегите своих близких! Мы через это прошли, к сожалению.

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