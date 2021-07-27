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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:25

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На полигоне «Оймаша» прошли боевые стрельбы

В ходе учений с 12 по 25 июля военнослужащие совершенствовали полевую выучку и слаженность подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым. Об этом сообщили в пресс-службе в Актауского гарнизона.

Учения на полигоне Оймаша. Фото предоставлено пресс-слуюбой Актауского гарнизона
По замыслу, подразделения бригады морской пехоты были подняты по сигналу тревоги и совершили марш на боевой технике. Морским пехотинцам необходимо было сдержать наступление противника в условиях круговой обороны.

- Опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что ротная тактическая группа является ключевой единицей на поле боя. В рамках учений отработан полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, причем, как в дневное, так и в ночное время, - прокомментировали в пресс-службе.

Для выполнения задачи подразделения морской пехоты были усилены минометными батареями, ротой огневой поддержки, артиллерийской батареей, а также танковым взводом и инженерно-саперными подразделениями.




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