Активисты из Актау разработали собственную систему полива зеленых насаждений

По словам активистов, в любой сплит-системе есть дренажный канал. Конденсированная жидкость выходит через специальные трубки. На прошлой неделе группа активистов во главе с Алексеем Джубановым взялась за проект по использованию выделяемой воды из сплит-систем для полива придомовых зеленых насаждений. Первая система установлена в 15 доме 27 микрорайона Актау.- Самый рациональный способ при поливе зеленых насаждений - это использовать воду из кондиционера. Вода чистая, не содержит никаких химических веществ. На прошлой неделе мы установили эту систему в 15 доме. Всего в жилом доме 17 кондиционеров. Установили систему на двух подъездах. Сначала мы объединили и установили 10 кондиционеров на одном подъезде, затем семь кондиционеров на втором. Для этого использовались пластиковые трубы и цистерна. Объем цистерны 300 литров, - сказал Алексей Джубанов.При использовании циркулирующего конденсата для этих растений нет необходимости фильтровать или отстаивать воду.- В квартирах используют обычную посуду для сбора воды. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы она не переливалась. А через эту систему вода попадает прямо к растениям перед домом. Таким образом, жители смогут бесплатно поливать насаждения перед своими домами, - отметил житель.Сплит-система производит от одного до трех галлонов в час или от 3,8 до 11,4 л воды из одной квартиры в среднем.