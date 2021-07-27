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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:28

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Активисты из Актау разработали собственную систему полива зеленых насаждений

Новую систему полива зеленых насаждений придумали активисты в Актау. Установлена она в 15 доме 27 микрорайона. Поливать зеленые насаждения активисты намерены конденсатом из сплит-системы. Об этом сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото пресс-службы ведомства
По словам активистов, в любой сплит-системе есть дренажный канал. Конденсированная жидкость выходит через специальные трубки. На прошлой неделе группа активистов во главе с Алексеем Джубановым взялась за проект по использованию выделяемой воды из сплит-систем для полива придомовых зеленых насаждений. Первая система установлена в 15 доме 27 микрорайона Актау.

Активисты из Актау разработали собственную систему полива зеленых насаждений


Активисты из Актау разработали собственную систему полива зеленых насаждений


Активисты из Актау разработали собственную систему полива зеленых насаждений


- Самый рациональный способ при поливе зеленых насаждений - это использовать воду из кондиционера. Вода чистая, не содержит никаких химических веществ. На прошлой неделе мы установили эту систему в 15 доме. Всего в жилом доме 17 кондиционеров. Установили систему на двух подъездах. Сначала мы объединили и установили 10 кондиционеров на одном подъезде, затем семь кондиционеров на втором. Для этого использовались пластиковые трубы и цистерна. Объем цистерны 300 литров, - сказал Алексей Джубанов.

При использовании циркулирующего конденсата для этих растений нет необходимости фильтровать или отстаивать воду.

- В квартирах используют обычную посуду для сбора воды. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы она не переливалась. А через эту систему вода попадает прямо к растениям перед домом. Таким образом, жители смогут бесплатно поливать насаждения перед своими домами, - отметил житель.

Сплит-система производит от одного до трех галлонов в час или от 3,8 до 11,4 л воды из одной квартиры в среднем.




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