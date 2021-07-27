Активисты Мангистау за один день собрали более трех тонн мусора в ущелье Ыбыкты сай

За один день активисты Мангистау собрали более трех тонн мусора в ущелье Ыбыкты сай.- Эта акция направлена на единодушное участие в сохранении окружающей среды. К сожалению, люди, которые выезжают на природу отдохнуть, оставляют после себя горы мусора. Из-за этого страдает наша природа, экология, теряют привлекательность достопримечательности нашей местности. Поэтому мы хотим показать пример подрастающему поколению, молодежи, жителям и гостям города в целом. Призываю горожан бережно относиться к природе и поддерживать ее чистоту, - сказала участник акции Сабина Бейсембаева.Помимо этого, активисты провели работы по очистке Каспийского побережья в посёлке Саин Шапагатов. В результате было собрано около 70 мешков мусора.- Целью акции была не только очистка берега от мусора, но формирование экологической культуры подрастающего поколения, привлечь внимание общественности к вопросам экологии, - отметил участник акции Хитеш Вадодария.