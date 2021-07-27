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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 136

Активисты Мангистау за один день собрали более трех тонн мусора в ущелье Ыбыкты сай

В рамках «30 добрых дел» в Мангистау прошла экологическая акция «Өз елімде із қалдырмай Sayahattime». Волонтеры, активисты региона, члены Ассамблеи народа Казахстан организовали субботник вокруг территории ущелья Ыбыкты сай. Около 50 ребят за один день смогли собрать три тонны мусора. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций.

Фото пресс-службы ведомства
За один день активисты Мангистау собрали более трех тонн мусора в ущелье Ыбыкты сай.

Активисты Мангистау за один день собрали более трех тонн мусора в ущелье Ыбыкты сай


Активисты Мангистау за один день собрали более трех тонн мусора в ущелье Ыбыкты сай


- Эта акция направлена на единодушное участие в сохранении окружающей среды. К сожалению, люди, которые выезжают на природу отдохнуть, оставляют после себя горы мусора. Из-за этого страдает наша природа, экология, теряют привлекательность достопримечательности нашей местности. Поэтому мы хотим показать пример подрастающему поколению, молодежи, жителям и гостям города в целом. Призываю горожан бережно относиться к природе и поддерживать ее чистоту, - сказала участник акции Сабина Бейсембаева.

Активисты Мангистау за один день собрали более трех тонн мусора в ущелье Ыбыкты сай


Активисты Мангистау за один день собрали более трех тонн мусора в ущелье Ыбыкты сай


Помимо этого, активисты провели работы по очистке Каспийского побережья в посёлке Саин Шапагатов. В результате было собрано около 70 мешков мусора.

- Целью акции была не только очистка берега от мусора, но формирование экологической культуры подрастающего поколения, привлечь внимание общественности к вопросам экологии, - отметил участник акции Хитеш Вадодария.



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