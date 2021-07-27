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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 266

Гульмира Калмуратова: От коронавирусной инфекции с начала года в Мангистау умер 131 человек

Эпидемиологическая ситуация в Мангистау ухудшается с каждым днём. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщила заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова.

Фото пресс-службы ведомства
На брифинге в центре общественных коммуникаций заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова и заместитель руководителя управления здравоохранения Аманбек Жумыров рассказали о текущей эпидемиологической ситуации.

С января этого года коронавирусом заразились 8921 человек. Количество умерших от коронавирусной инфекции - 207 человек, 131 из которых умерли с начала текущего года.

- В начале июля в стационарах находилось на лечении чуть более 200 заболевших Covid-19, сегодня – 874. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Мангистау стало в четыре раза больше. Только за 27 дней июля у 4 532 жителей Мангистауской области по анализам ПЦР подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Более двух тысяч человек проходят лечение на амбулаторном уровне. Но в основном же, конечно, тяжелые больные, средней тяжести и крайне тяжелые пациенты находятся в 11 наших стационарах, - сказала Гульмира Калмуратова.

По данным спикеров, рост случаев коронавирусной инфекции отмечается в Актау (110), Мунайлиснком районе (80), в Жанаозене (26), Бейнеу (19), Мангистау (8), Тупкараганком (7) и Каракиянском районах (4).

За одну неделю количество коек в 11 стационарах увеличили на 1284. Число реанимационных коек увеличено с 72 до 108.

В резерве подготовлено 1693 койко-места. Имеется запас стационарных препаратов на 565 миллионов и амбулаторном этапе - на 24 миллиона тенге.
Также в области используются лекарственные препараты, поступившие по гуманитарной линии.

Медицинские организации оснащены необходимым оборудованием, включая 263 аппарата ИВЛ, 638 кислородных концентратов, 928 пульсоксиметров, 162 перфузора, 28 рентгеновских аппаратов и четыре аппарата компьютерной томографии.

- На 13 июля в областной станции скорой и неотложной медицинской помощи на линии 52 бригады, поступило 873 звонка, в том числе с подтвержденным диагнозом Covid-19 - 44, c подтверждением пневмонии – 44, ОРВИ - 91. В медицинских учреждениях первичной медико-санитарной помощи работают 95 мобильных бригад, изолировано КВИ-положительных 1453 больных, - отметили спикеры на брифинге.

Количество обслуживания на дому мобильной бригадой составило – 518, на 208 вызовов больше, чем среднемесячный показатель. Количество пневмонии на дому составляет – 40, ОРВИ на дому – 261, прочие – 217. Количество пациентов, обеспеченных амбулаторно лекарствами – 113, госпитализации – 7, количество розданных памяток, брошюр – 287, осмотрено – 744, снято с наблюдения – 80.

- Из доставленных в регион 219 750 доз вакцины израсходовано 151 593 дозы. В данное время прививаем российским «Sputnik V», отечественной «QazVac» и препаратом «CoronaVac». С момента вакцинации в области были провакцинированы первым компонентом 96 298 (27,4%) человек, вторым компонентом 55 295 (15,7%) человек, - отметили спикеры.



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Комментарии ( 1 )

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Sergey77 (Посетители) Сегодня, 18:35
"Мы врачей не размножаем"

https://www.nur.kz/society/1924005-my-vrachey-ne-razmnozhaem-glava-uprzdrava-ras
skazal-o-situatsii-s-kvi-v-nur-sultane/

По словам Муратова, коечный фонд можно расширять практически до бесконечности.
«Акимат города делает для этого все. У нас есть помещения, которые предусмотрены в резервном плане - отели, общежития, крытые стадионы. Но надо понять другое - у нас нет столько медработников, которые будут там стоять и день и ночь работать. Нас всего (медиков - прим. ред.) в городе 21 тыс., из них 7 тыс. мы уже задействовали. А есть же дети, женщины, которые рожают, есть другие службы - наркология, психиатрия, туберкулез, кардиохирургия, нейрохирургия, травматология. Там же тоже пациентов никто не отменял! Нас может физически не хватить. Врачей-то мы не размножаем», - отметил глава Упрздрава.
 
 

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