Гульмира Калмуратова: От коронавирусной инфекции с начала года в Мангистау умер 131 человек

Фото пресс-службы ведомства

На брифинге в центре общественных коммуникаций заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова и заместитель руководителя управления здравоохранения Аманбек Жумыров рассказали о текущей эпидемиологической ситуации.



С января этого года коронавирусом заразились 8921 человек. Количество умерших от коронавирусной инфекции - 207 человек, 131 из которых умерли с начала текущего года.



- В начале июля в стационарах находилось на лечении чуть более 200 заболевших Covid-19, сегодня – 874. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Мангистау стало в четыре раза больше. Только за 27 дней июля у 4 532 жителей Мангистауской области по анализам ПЦР подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Более двух тысяч человек проходят лечение на амбулаторном уровне. Но в основном же, конечно, тяжелые больные, средней тяжести и крайне тяжелые пациенты находятся в 11 наших стационарах, - сказала Гульмира Калмуратова.



По данным спикеров, рост случаев коронавирусной инфекции отмечается в Актау (110), Мунайлиснком районе (80), в Жанаозене (26), Бейнеу (19), Мангистау (8), Тупкараганком (7) и Каракиянском районах (4).



За одну неделю количество коек в 11 стационарах увеличили на 1284. Число реанимационных коек увеличено с 72 до 108.



В резерве подготовлено 1693 койко-места. Имеется запас стационарных препаратов на 565 миллионов и амбулаторном этапе - на 24 миллиона тенге.

Также в области используются лекарственные препараты, поступившие по гуманитарной линии.



Медицинские организации оснащены необходимым оборудованием, включая 263 аппарата ИВЛ, 638 кислородных концентратов, 928 пульсоксиметров, 162 перфузора, 28 рентгеновских аппаратов и четыре аппарата компьютерной томографии.



- На 13 июля в областной станции скорой и неотложной медицинской помощи на линии 52 бригады, поступило 873 звонка, в том числе с подтвержденным диагнозом Covid-19 - 44, c подтверждением пневмонии – 44, ОРВИ - 91. В медицинских учреждениях первичной медико-санитарной помощи работают 95 мобильных бригад, изолировано КВИ-положительных 1453 больных, - отметили спикеры на брифинге.



Количество обслуживания на дому мобильной бригадой составило – 518, на 208 вызовов больше, чем среднемесячный показатель. Количество пневмонии на дому составляет – 40, ОРВИ на дому – 261, прочие – 217. Количество пациентов, обеспеченных амбулаторно лекарствами – 113, госпитализации – 7, количество розданных памяток, брошюр – 287, осмотрено – 744, снято с наблюдения – 80.



- Из доставленных в регион 219 750 доз вакцины израсходовано 151 593 дозы. В данное время прививаем российским «Sputnik V», отечественной «QazVac» и препаратом «CoronaVac». С момента вакцинации в области были провакцинированы первым компонентом 96 298 (27,4%) человек, вторым компонентом 55 295 (15,7%) человек, - отметили спикеры.