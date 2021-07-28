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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:21

Просмотров: 278

Жильцы дома в Актау самостоятельно поливают деревья

Житель 14 микрорайона устал наблюдать, как погибают зелёные насаждения у его дома, и решил с детьми проводить полив.

Фото жителя дома №34А в 14 микрорайоне
По словам жителя дома №34А Айдара, полива зелёных насаждений они уже не наблюдают три года. Он обращался в КСК 14 микрорайона, где ему сообщили, что можно вывести трубу для полива из подвального помещения, но за это будут платить жильцы дома.

Жильцы дома в Актау самостоятельно поливают деревья


- У нас нет постоянных соседей, которые бы согласились и ежемесячно оплачивали полив. Большинство квартир съёмные. Хочу, чтобы нас услышали чиновники, - объяснил Айдар.


За их домом, как говорит Айдар, идёт стройка, где используют воду из шланга. Он решил обратиться с просьбой к прорабу, который согласился и предоставил ему шланг.

Жильцы дома в Актау самостоятельно поливают деревья


К поливу зелёных насаждений вчера вечером, 27 июля, мужчина привлёк своих и соседских детей, которые с радостью согласились. Тем самым Айдар хочет приучить детей с детства ухаживать за деревьями.

Проводить полив они планируют через день.

Наша справка:
В коммунальной компании «Кызылкога-Нурдаулет» 14 микрорайона сообщили, что закупка материалов для установки крана ложится на плечи самих жильцов. Расходы на установку берёт на себя «Кызылкога-Нурдаулет». Дальнейшая оплата за воду будет производиться жильцами дома.



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Комментарии ( 1 )

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Галина63 (Посетители) Сегодня, 15:32
В коммунальной компании «Кызылкога-Нурдаулет» 14 микрорайона сообщили, что закупка материалов для установки крана ложится на плечи самих жильцов. Расходы на установку берёт на себя «Кызылкога-Нурдаулет». Дальнейшая оплата за воду будет производиться жильцами дома.

Совсем обнаглели. Писали же, что с людей не будут брать деньги за полив городских растений. Выставляйте счет городскому Акимату.
 
 

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