Жильцы дома в Актау самостоятельно поливают деревья

- У нас нет постоянных соседей, которые бы согласились и ежемесячно оплачивали полив. Большинство квартир съёмные. Хочу, чтобы нас услышали чиновники, - объяснил Айдар.

По словам жителя дома №34А Айдара, полива зелёных насаждений они уже не наблюдают три года. Он обращался в КСК 14 микрорайона, где ему сообщили, что можно вывести трубу для полива из подвального помещения, но за это будут платить жильцы дома.За их домом, как говорит Айдар, идёт стройка, где используют воду из шланга. Он решил обратиться с просьбой к прорабу, который согласился и предоставил ему шланг.К поливу зелёных насаждений вчера вечером, 27 июля, мужчина привлёк своих и соседских детей, которые с радостью согласились. Тем самым Айдар хочет приучить детей с детства ухаживать за деревьями.Проводить полив они планируют через день.В коммунальной компании «Кызылкога-Нурдаулет» 14 микрорайона сообщили, что закупка материалов для установки крана ложится на плечи самих жильцов. Расходы на установку берёт на себя «Кызылкога-Нурдаулет». Дальнейшая оплата за воду будет производиться жильцами дома.