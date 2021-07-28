Требования медработников удовлетворили в Жанаозене

- С членами комиссии мы встречались три раза. Дважды проводили встречу с рабочими. Я сам всё им объяснил. Основной вопрос касается заработной платы, также сотрудники выразили своё недовольство относительно трудового договора. Это не останется без внимания, всё будет решено, - заверил генеральный директор ТОО «Медикер» Арман Лукманов.

В сложившейся ситуации разбирались заместители акима города, представители компании «Озенмунайгаз» и группа активистов. Также из Нур-Султана был приглашён генеральный директор данного медучреждения. Пожелания и предложения работников были рассмотрены за круглым столом.Переговоры проведены конструктивно, в результате все требования сотрудников медицинского центра удовлетворены.Представители инспекции труда также отметили, что остановка деятельности учреждения в подобной ситуации будет считаться незаконной. Специалисты предупредили о необходимости создания примирительной комиссии в соответствии с законодательством, указанным в Трудовом кодексе РК.Учреждение «Медикер» на сегодняшний день сформировало примирительную комиссию между работодателем и работниками.Сотрудники медицинского центра советуют коллективам, которые в настоящее время выходят на митинги, разрешать свои конфликты мирно, не останавливая рабочий процесс.