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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:09

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Требования медработников удовлетворили в Жанаозене

Работники медицинского центра «Медикер» в Жанаозене выступили с требованием повысить заработную плату. Для решения трудового спора была создана специальная комиссия, сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В сложившейся ситуации разбирались заместители акима города, представители компании «Озенмунайгаз» и группа активистов. Также из Нур-Султана был приглашён генеральный директор данного медучреждения. Пожелания и предложения работников были рассмотрены за круглым столом.

- С членами комиссии мы встречались три раза. Дважды проводили встречу с рабочими. Я сам всё им объяснил. Основной вопрос касается заработной платы, также сотрудники выразили своё недовольство относительно трудового договора. Это не останется без внимания, всё будет решено, - заверил генеральный директор ТОО «Медикер» Арман Лукманов.


Переговоры проведены конструктивно, в результате все требования сотрудников медицинского центра удовлетворены.

Представители инспекции труда также отметили, что остановка деятельности учреждения в подобной ситуации будет считаться незаконной. Специалисты предупредили о необходимости создания примирительной комиссии в соответствии с законодательством, указанным в Трудовом кодексе РК.

Учреждение «Медикер» на сегодняшний день сформировало примирительную комиссию между работодателем и работниками.

Сотрудники медицинского центра советуют коллективам, которые в настоящее время выходят на митинги, разрешать свои конфликты мирно, не останавливая рабочий процесс.



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