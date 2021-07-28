Полиция «накрыла» СПА-салон с интим-массажистками в Актау

- По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество). Иная информация в интересах следствия не разглашается. Расследование по уголовному делу продолжается, и окончательное решение в отношении виновного будет принято по его результатам, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники управления криминальной полиции «накрыли» СПА-салон при проведении оперативно-розыскных мероприятий 18 июля.Установлено, что две девушки - уроженки Актау и Актобе 21 и 23 лет, предоставляли интимные услуги боди-массажа посетителям.Оперативникам удалось установить и организатора салона. Ею оказалась 34-летняя жительница Туркестанской области, которая находилась по другому адресу.В ходе обыска были изъяты вещественные доказательства.Видео предоставила пресс-служба департамента полиции Мангистау.