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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 2180

Полиция «накрыла» СПА-салон с интим-массажистками в Актау

Девушки предоставляли интимные услуги боди-массажа посетителям, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
Сотрудники управления криминальной полиции «накрыли» СПА-салон при проведении оперативно-розыскных мероприятий 18 июля.

Установлено, что две девушки - уроженки Актау и Актобе 21 и 23 лет, предоставляли интимные услуги боди-массажа посетителям.

Оперативникам удалось установить и организатора салона. Ею оказалась 34-летняя жительница Туркестанской области, которая находилась по другому адресу.

В ходе обыска были изъяты вещественные доказательства.

- По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество). Иная информация в интересах следствия не разглашается. Расследование по уголовному делу продолжается, и окончательное решение в отношении виновного будет принято по его результатам, - сообщили в ведомстве.





Видео предоставила пресс-служба департамента полиции Мангистау.



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Комментарии ( 2 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 17:58
Феникс,
Так тот кто туда шёл знал куда идёт)))
Это же не так, что пришёл на массаж шеи, а тебе предложили интим услуги.
Наверно отказались платить за "крышу", вот их и приструнили.
А вообще давно пора открыть бордели, легально, пусть проходят медкомиссию и платят налоги. заодно коррупция уменьшится.
Я думаю спрос будет в полный рост! lol
 
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Феникс (Посетители) Сегодня, 17:41
Такие спа-салоны с услугами боди-массажа раньше называли просто, бордель. Из-за них, профессиональных массажистов и заведения с оздоровительным уклоном втоптали в грязь. Теперь говоря о походе в спа салон приходится пояснять что идёшь туда за здоровьем и красотой, а не за интм услугами. Чтобы не было неразберихи надо всё называть своими именами.
 
 

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