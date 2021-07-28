Мусор на тротуаре в Актау: В ТОО «Caspiy Operating» молниеносно приняли меры

Фото предоставили в ТОО «Caspiy Operating»
На разбросанный мусор у контейнеров около домов №31 и №32 пожаловался житель 6 микрорайона Олег.
В ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что сегодня по графику санитарной очистки запланирован вывоз крупногабаритного мусора.
Напомним, на бездействие коммунальных служб житель 6 микрорайона пожаловался сегодня, 28 июля, в рубрике «Народные новости».
- Наблюдаю уже не впервые свалку мусора прямо на тротуаре. Также видел, как его сжигают, - говорит Олег.
В ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что сегодня по графику санитарной очистки запланирован вывоз крупногабаритного мусора.
- В связи с поступившей жалобой работники компании вывезли мусор по указанному адресу сегодня, - заявили в ТОО «Caspiy Operating».
Напомним, на бездействие коммунальных служб житель 6 микрорайона пожаловался сегодня, 28 июля, в рубрике «Народные новости».