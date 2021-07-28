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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:34

Просмотров: 314

Мусор на тротуаре в Актау: В ТОО «Caspiy Operating» молниеносно приняли меры

Свалку мусора у контейнеров снял на видео житель 6 микрорайона. В ТОО «Caspiy Operating» прокомментировали ситуацию.

Фото предоставили в ТОО «Caspiy Operating»
На разбросанный мусор у контейнеров около домов №31 и №32 пожаловался житель 6 микрорайона Олег.

- Наблюдаю уже не впервые свалку мусора прямо на тротуаре. Также видел, как его сжигают, - говорит Олег.


Мусор на тротуаре в Актау: В ТОО «Caspiy Operating» молниеносно приняли меры


В ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что сегодня по графику санитарной очистки запланирован вывоз крупногабаритного мусора.

Мусор на тротуаре в Актау: В ТОО «Caspiy Operating» молниеносно приняли меры


- В связи с поступившей жалобой работники компании вывезли мусор по указанному адресу сегодня, - заявили в ТОО «Caspiy Operating».


Мусор на тротуаре в Актау: В ТОО «Caspiy Operating» молниеносно приняли меры


Напомним, на бездействие коммунальных служб житель 6 микрорайона пожаловался сегодня, 28 июля, в рубрике «Народные новости».




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Комментарии ( 2 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:34
Проклятые туристы после себя сколько мусора оставляют lol
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:25
У меня вопрос Акиму города. Почему у нас в городе пока не пожалушся в газету никто свою работу делать не хочет. Этим летом наблюдается повсеместное несвоевременный вызов мусора. В чём причина? В туристах?
 
 

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