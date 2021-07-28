Мусор на тротуаре в Актау: В ТОО «Caspiy Operating» молниеносно приняли меры

- Наблюдаю уже не впервые свалку мусора прямо на тротуаре. Также видел, как его сжигают, - говорит Олег.

- В связи с поступившей жалобой работники компании вывезли мусор по указанному адресу сегодня, - заявили в ТОО «Caspiy Operating».