Тащившего по дороге волоком лошадь водителя «Нивы» разыскивает полиция Жанаозена

- Стражи порядка Жанаозена в настоящее время разыскивают водителя, - заверили в ведомстве.

По кадрам видно, что водитель «Нивы» едет по дороге с привязанной к машине лошадью. Животное не подаёт признаков жизни.В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что видео обнаружено сегодня, 28 июля, при мониторинге социальных сетей.