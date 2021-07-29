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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:52

Просмотров: 1154

Коронавирус обнаружили у 220 жителей Мангистау

За прошедшие сутки в стране выявлены 7479 заболевших COVID-19, из них 220 в Мангистау. Об этом сообщает coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото с сайта sputnik.kg
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 7479 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 220 новых случаев COVID-19.

По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 5814 человек, из них 167 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 262 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 16 летальных исходов.

На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 13 109 случай заболевания COVID-19.



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Комментарии ( 6 )

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 Sergey77 (Посетители) Сегодня, 11:02
Око здесь смотрите

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК -
(1406), 8 7172 768 043

https://www.coronavirus2020.kz/

Только раскрытие пойдёт через кибербизопасность обналичить все данные нарушителей.
Они же зарегистрированы не под своими реальными ФИО, а под обезличенными никами, но ответственные всё это элементарно пробивают.
 
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  • Око
  • Sergey77
 Toryn (Посетители) Сегодня, 11:00
Вот не правда, личная моя сестра вызвала врача, они приехали, сделали пцр и он оказался отрицательным.... а они потом с мужем две недели пролежали дома с температурой и диким кашлем... их лечили дистанционно, при это карантин им ни кто не отменял. и они не привиты были, неделю ходят как бы выздоровевшие, но по сути легкие надо восстанавливать, сильная одышка осталась... будем искать на просторах инета как восстанавливаться после перенесенного ковида и пневмонии...
 
-2
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 Око (Посетители) Сегодня, 10:30
Цитата: kot_85
И при чем у Всех, я повторюсь, у всех к кому приезжала эта мобильная группа у всех положительный результат.

Ничего подобного! Не говорите ерунды. Если вы подцепили - конечно положительный будет. И шастать с положительным диагнозом - это преступление.

Лада, можете пожалуйста опубликовать номера куда можно позвонить и пожаловаться на бродячих с ПЦР+ по городу. Умники, блин!

всё вижу
 
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 Sergey77 (Посетители) Сегодня, 10:26
kot_85 пишет
Да задалбала эта статистика. Нашим мобильным группам так называемым или лабораториям куда они эти пцр тесты сдают нужны руки правильные. Все кто вызывал скорую с поликлиники У ВСЕХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА КОВИД. тут же идут перездавать и там все норм, отрицательный. На вопрос к врачам со скорой Как так может быть не могут ответить. Прошу заметить это именно скорая по вызову с поликлиники, так называемым МОБИЛЬНАЯ ГРУППА. Вот по этому так много прироста, просто мозгов кому то не хватает, либо хорошего крепкого пендаля.

Да пендаля не хватает. Только кому?
Сейчас прирост больных по covid свыше 98 % идёт за счёт не привитых

А их в основном пугает очень не многочисленная (до нескольких %), зато гипер активная группа антиваксеров засоряющих мозги остальному большинству лже научным бредом

https://www.inaktau.kz/news/3161367/pocemu-upertye-antivaksery-boatsa-privivki-b
olse-cem-smertelnoj-bolezni

И это происходит без всяких ограничений их деятельности со стороны кибербезопасности и других надзорных за сетью и СМИ структур при имеющихся уголовных статьях для отработки этих нарушений закона.
А посему этот бардак с запугиванием населения вакцинацией от covid-19 будет продолжаться очень долго, со всеми карантинными мерами, экономическими и моральными потерями и увы умирающими от эпидемии людьми, покуда есть количественный медицинский предел по больным, и врачам вместе с их оснащением и не одно правительство не заинтересовано чтобы люди массово умирали без медицинской помощи, кстати на радость любой оппозиции к власти, которая использует все эти моменты в собственных интересах
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 09:30
kot_85,Так они всех ОРЗешников, сделали ковидными. При этом посадили на домашнее лечение, с проверкой на тест через определённое время. Кому война, а кому мать родна. Финансы капают за каждого больного... Заметьте, про заболевших вакцинированных не слова, нет вообще, потому как они спрятались... А в больничке, про них забыли...
 
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 kot_85 (Посетители) Сегодня, 09:17
Да задалбала эта статистика. Нашим мобильным группам так называемым или лабораториям куда они эти пцр тесты сдают нужны руки правильные. Все кто вызывал скорую с поликлиники У ВСЕХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА КОВИД. тут же идут перездавать и там все норм, отрицательный. На вопрос к врачам со скорой Как так может быть не могут ответить. Прошу заметить это именно скорая по вызову с поликлиники, так называемым МОБИЛЬНАЯ ГРУППА. Вот по этому так много прироста, просто мозгов кому то не хватает, либо хорошего крепкого пендаля.
Дней пять назад вызвали скорую с поликлиники, так как у жены поднялась температура, ждали три дня. В больницу с температурой не пускают. Не дождавшись пошли делать анализ в инвиво на ковид. Жена сдала кровь на ковид самостоятельно и результат был отрицательный. Спустя после этого часа через 4 где то соизволила приехать Эта бригада врачей. Взяли пцр тест на ковид и после пришел результат положительный. На вопросы толком ни кто ответить не в состоянии. И при чем у Всех, я повторюсь, у всех к кому приезжала эта мобильная группа у всех положительный результат. Вот по этому такой бешенный прирост. Бред. Других слов нет.
 
 

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