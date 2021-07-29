Коронавирус обнаружили у 220 жителей Мангистау

Иллюстративное фото с сайта sputnik.kg
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 7479 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 220 новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 5814 человек, из них 167 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 262 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 16 летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 13 109 случай заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 5814 человек, из них 167 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 262 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 16 летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 13 109 случай заболевания COVID-19.