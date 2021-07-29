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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 206

В Актау заработал единый контакт-центр 109 по вопросам жизнеобеспечения населения

По номеру 109 круглосуточно принимают жалобы населения по коммунальным проблемам и вопросам благоустройства.

Иллюстрация к материалу
В Актау заработал единый контакт-центр 109 по вопросам жизнеобеспечения.

Единый контакт-центр 109 представляет собой единую линию связи, работающую в режиме 24/7.

Единый контакт-центр 109 рассматривает следующие вопросы:
- благоустройство городской, дворовой территории;
- энергоснабжение города, жилых домов;
- обеспечение водоснабжением жилых зданий и сооружений по городу;
- канализационные насосные станции и очистные сооружения;
- обеспечение города тепловой энергией;
- открытые колодцы;
- газоснабжение;
- работа лифта;
- городская дорожная инфраструктура;
- работа КСК;
- бытовые отходы;
- уличное освещение;
- открытые электрощиты;
- озеленение города.

Контакт-центр представляет собой единую линию связи, работающую в режиме 24/7.

- Все обращения, поступившие в центр, обрабатываются и направляются в государственные органы, коммунальные службы для дальнейшего решения вопроса в установленные сроки. Кроме того, специалисты проводят обратную связь по исполнению заявок, - сообщает городской акимат.

Прием заявлений:
- бесплатный звонок с мобильных телефонов по линии Kcell, Activ, Beeline, Tele2,Altel на единый номер 109;
- через приложение «Smart Aktau»;
- Instagram: @aktau109.kz;
- Facebook: @aktau109.kz;
- прием заявок с сайта: www.aktau109.kz.



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