В Актау заработал единый контакт-центр 109 по вопросам жизнеобеспечения населения

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В Актау заработал единый контакт-центр 109 по вопросам жизнеобеспечения.



Единый контакт-центр 109 представляет собой единую линию связи, работающую в режиме 24/7.



Единый контакт-центр 109 рассматривает следующие вопросы:

- благоустройство городской, дворовой территории;

- энергоснабжение города, жилых домов;

- обеспечение водоснабжением жилых зданий и сооружений по городу;

- канализационные насосные станции и очистные сооружения;

- обеспечение города тепловой энергией;

- открытые колодцы;

- газоснабжение;

- работа лифта;

- городская дорожная инфраструктура;

- работа КСК;

- бытовые отходы;

- уличное освещение;

- открытые электрощиты;

- озеленение города.



Контакт-центр представляет собой единую линию связи, работающую в режиме 24/7.



- Все обращения, поступившие в центр, обрабатываются и направляются в государственные органы, коммунальные службы для дальнейшего решения вопроса в установленные сроки. Кроме того, специалисты проводят обратную связь по исполнению заявок, - сообщает городской акимат.



Прием заявлений:

- бесплатный звонок с мобильных телефонов по линии Kcell, Activ, Beeline, Tele2,Altel на единый номер 109;

- через приложение «Smart Aktau»;

- Instagram: @aktau109.kz;

- Facebook: @aktau109.kz;

- прием заявок с сайта: www.aktau109.kz.