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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:30

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Серикбай Трумов: Необходимо прекратить проведение торжеств и поминок в Мангистау

Глава региона высказался о недостаточной эффективности работы рейдовых мероприятий, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В Актау прошло очередное заседание регионального штаба по предупреждению и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Глава региона подверг критике работу мониторинговых групп и поручил усилить рейдовые мероприятия. К этой работе он призвал объединить сотрудников полиции, партию «Nur Otan», депутатов маслихата, сотрудников полиции и все местные исполнительные органы.

- Единственный вариант контроля — это рейды. От того, что люди будут пропускать свадьбы и поминки, они не умрут! Люди собираются вместе и заражают друг друга. Нужно быть ответственными за себя и окружающих! Нам необходимо работать в этом направлении сильнее, быть в этом вопросе ещё сплочённее. Нужно спасать людей, - отметил глава региона.

С развёрнутым докладом об эпидемиологической ситуации в регионе выступила заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова.

- Ежедневно число заражённых заметно увеличивается. Растёт количество находящихся в тяжёлом состоянии. За последние два дня умерли 24 человека. В 15 стационарах области на лечении находятся 944 человека. В начале июля это число составляло около 200 человек, то есть к концу оно выросло в пять раз. Всего за июль выявлено 4 799 заболевших, 2 067 из них – госпитализированы. Важно отметить, что 99 процентов пациентов не были привиты от коронавируса, - сказала Гульмира Калмуратова.

В стационарах региона имеется 2 673 инфекционных и 138 реанимационных коек. Загруженность инфекционных коек – 52 процента, реанимационных – 74 процента.

Сегодня в Мангистау имеется 120 мобильных бригад: благодаря их работе 44 980 пациентов обеспечены лекарствами на дому, телефонным обзвоном охвачены около 72 тысяч бессимптомников, 5 969 граждан находятся на амбулаторном контроле как контактирующие.

Глава региона поручил усилить работу первичной медико-санитарной помощи. Он отметил, что необходимо направить все силы акиматов на их поддержку.

- Выявлять заболевание на ранних стадиях, не доводя до критических состояний, даже несмотря на нежелание некоторых граждан проходить лечение под присмотром врачей, то есть наладить контакт и проводить работу с каждым жителем области. Вести мониторинг и контроль над пациентами из групп риска особенно лиц пожилого возраста. Важно донести до граждан о вреде самолечения, - считает Серикбай Трумов.

Эксперты не раз утверждали, что лишь коллективный иммунитет сможет укрепить положение и значительно снизить нагрузку на здоровье населения. К слову, на сегодняшний день первым компонентом привились 95 086 мангистаусцев, вторым компонентом 55 333. И это чуть больше 30 процентов населения области.



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Комментарии ( 1 )

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Sergey77 (Посетители) Сегодня, 15:36
Глава региона подверг критике работу мониторинговых групп и поручил усилить рейдовые мероприятия. К этой работе он призвал объединить сотрудников полиции, партию «Nur Otan», депутатов маслихата, сотрудников полиции и все местные исполнительные органы.

- Единственный вариант контроля — это рейды. От того, что люди будут пропускать свадьбы и поминки, они не умрут! Люди собираются вместе и заражают друг друга. Нужно быть ответственными за себя и окружающих! Нам необходимо работать в этом направлении сильнее, быть в этом вопросе ещё сплочённее. Нужно спасать людей, - отметил глава региона.

Да к сожалению при провалившейся вакцинации в нашей области всё так и есть
 
 

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