«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Июля
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.51 KZT
  • €1 = 504.06 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:24

Просмотров: 816

После жалоб граждан! Порядок приема передач для пациентов модульной инфекционной больницы изменен

В модульной инфекционной больнице передачи для пациентов теперь будут принимаются один раз в день. Об этом сообщили в пресс-службе МОБ.

Фото пресс-службы ведомства
Жители пожаловались на работу пункта приема передач в модульной инфекционной больнице.



- В модульном где лежат больные короновирусом и пневмонией, в КПП где передают вещи, еду, питье был бардак. Люди часами никак не могли передать свои передачи, там оказывается есть восемь блоков и в каждом блоке лежат по 50 больных , а это 400 человек и на эти восемь блоков таскают передачи всего два человека, можете представить? Я в час оставила передачу и обратно приезжаю в седьмом часу с другой передачей и моя первая передача до сих пор стоит на столе в КПП. И там не только моя передача, собрались куча людей и все там ругались, начали скандалить, только потом пришли трое, которые возят передачу. Моя родственница в восьмом часу только получила передачу. Воду которую она ждала весь день,- жалуются жители города.

В пресс-службе мангистауской областной больницы прокомментировали данный инцидент.

- Да действительно данная ситуация была. Ситуация на сегодняшний стабилизировалась, столпотворения нет. Сейчас хотим полностью прекратить вынос еды, вещей, посуды из больницы, так как это тоже источник заражения. В больнице пятиразовое питание. Для пациентов и их родственников будет безопаснее не контактировать через передаваемые вещи. Все пациенты больницы обеспечены всем необходимым. Мы приносим свои извинения, но приняли решение ограничить прием передач до одного раза в день. Родственникам заболевших не стоит переживать, пациенты у нас не голодают,- рассказали в пресс-службе МОБ.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Знакомый (Посетители) Вчера, 23:56
Решили проблему что называется!!! Когда наладить как следует не могут, сразу запретные методы придумывают! И так везде... от запрещенных для купания мест и до питания в ковидном госпитале
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
618965450 (Посетители) Вчера, 22:50
это не больница, а концлагерь какой-то
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Cucu (Посетители) Вчера, 22:06
И правильно раньше в инфекционке нельзя было пелёнки свои,а теперь тащат одеала подушки и все в дом к родным.с кровати где до вас так то лежали.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика