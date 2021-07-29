После жалоб граждан! Порядок приема передач для пациентов модульной инфекционной больницы изменен

Жители пожаловались на работу пункта приема передач в модульной инфекционной больнице.- В модульном где лежат больные короновирусом и пневмонией, в КПП где передают вещи, еду, питье был бардак. Люди часами никак не могли передать свои передачи, там оказывается есть восемь блоков и в каждом блоке лежат по 50 больных , а это 400 человек и на эти восемь блоков таскают передачи всего два человека, можете представить? Я в час оставила передачу и обратно приезжаю в седьмом часу с другой передачей и моя первая передача до сих пор стоит на столе в КПП. И там не только моя передача, собрались куча людей и все там ругались, начали скандалить, только потом пришли трое, которые возят передачу. Моя родственница в восьмом часу только получила передачу. Воду которую она ждала весь день,- жалуются жители города.В пресс-службе мангистауской областной больницы прокомментировали данный инцидент.- Да действительно данная ситуация была. Ситуация на сегодняшний стабилизировалась, столпотворения нет. Сейчас хотим полностью прекратить вынос еды, вещей, посуды из больницы, так как это тоже источник заражения. В больнице пятиразовое питание. Для пациентов и их родственников будет безопаснее не контактировать через передаваемые вещи. Все пациенты больницы обеспечены всем необходимым. Мы приносим свои извинения, но приняли решение ограничить прием передач до одного раза в день. Родственникам заболевших не стоит переживать, пациенты у нас не голодают,- рассказали в пресс-службе МОБ.