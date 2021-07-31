Коронавирусом заболели 236 человек в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников

В Казахстане за прошедшие сутки выявлен 7691 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 236 из них - в Мангистау.



Выздоровели от коронавируса в стране 5372 человека. В нашем регионе - 182 пациента.



С начала пандемии в области зарегистрировано 13575 фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 9169 человек.



Мангистауская область до сих пор находится в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации в регионе.



По данным Минздрава за 29 июля (ведомство публикует информацию о летальных случаях с задержкой), в Казахстане от коронавируса и пневмонии умерли 100 человек, 11 из них в Мангистау.