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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:07

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Коронавирусом заболели 236 человек в Мангистау

За сутки в регионе зафиксировали 236 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
В Казахстане за прошедшие сутки выявлен 7691 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 236 из них - в Мангистау.

Выздоровели от коронавируса в стране 5372 человека. В нашем регионе - 182 пациента.

С начала пандемии в области зарегистрировано 13575 фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 9169 человек.

Мангистауская область до сих пор находится в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации в регионе.

По данным Минздрава за 29 июля (ведомство публикует информацию о летальных случаях с задержкой), в Казахстане от коронавируса и пневмонии умерли 100 человек, 11 из них в Мангистау.



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