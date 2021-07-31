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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 131

Мангистау в тройке лидеров по уровню среднемесячной зарплаты - 363 тысячи тенге

Самый высокий доход отмечен в Атырауской области. На втором месте - Мангистауская область — 363 447 тенге. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

Иллюстративное фото с сайта nalogikz
Во втором квартале этого года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 251 508 тенге.

В ТОП-3 регионов по заработной плате вошли: Атырауская область - 398 469 тенге, Мангистауская область - 363 447 тенге и Нур-Султан - 344 496 тенге.

В Северо-Казахстанской области ее величина составила 189 807 тенге, что на 24,5% ниже среднего уровня по стране.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в финансовой и страховой деятельности – 472,5 тысячи тенге (в 1,9 раза выше среднереспубликанского уровня), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 461,8 тысячи тенге (в 1,8 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 356,7 тысячи тенге (в 1,4 раза), в сфере информации и связи – 338,6 тысячи тенге (в 1,3 раза соответственно).

Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства и водоснабжения – 145,6 тысячи тенге; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 146,5 тысячи тенге.



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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:46
Наверное бастующие хотят выйти на первое место.
Средний уровень зарплаты - это как если один ест одну капусту, а другой только мясо.
А, в среднем, они оба едят голубцы.
 
 

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