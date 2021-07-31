Мангистау в тройке лидеров по уровню среднемесячной зарплаты - 363 тысячи тенге

Иллюстративное фото с сайта nalogikz

Во втором квартале этого года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 251 508 тенге.



В ТОП-3 регионов по заработной плате вошли: Атырауская область - 398 469 тенге, Мангистауская область - 363 447 тенге и Нур-Султан - 344 496 тенге.



В Северо-Казахстанской области ее величина составила 189 807 тенге, что на 24,5% ниже среднего уровня по стране.



В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в финансовой и страховой деятельности – 472,5 тысячи тенге (в 1,9 раза выше среднереспубликанского уровня), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 461,8 тысячи тенге (в 1,8 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 356,7 тысячи тенге (в 1,4 раза), в сфере информации и связи – 338,6 тысячи тенге (в 1,3 раза соответственно).



Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства и водоснабжения – 145,6 тысячи тенге; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 146,5 тысячи тенге.