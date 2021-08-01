Коронавирус унес жизни девяти человек в Мангистау

Фото из доступных источников

По официальным данным на 1 августа, в регионе диагностировали 254 заболевших коронавирусом, 49 из них - бессимптомные носители.



92 из числа новых зараженных - жители Актау, 60 человек - из Мунайлинского района, 17 - из Тупкараганского района. 13 - обитатели Каракиянкого района, 25 - из Жанаозена. Четыре человека заболели в Мангистауском районе, 43 - в Бейнеуском районе.



За прошедшие сутки, по данным акимата, коронавирус унёс жизни девяти человек.