Такого в Казахстане нигде нет! Археолог показал уникальные сооружения каменного века в Мангистау

- Это одна из великих загадок этой земли. Несмотря на свою мистическую привлекательность, этот объект является малоприметным и находится в стороне от основных туристических маршрутов, - отметил археолог.

Видео с поездки на комплекс искусственных мегалитических сооружений, расположенный у залива Сарытас в Мангистауской области, Андрей Асатьеф опубликовал 1 августа на своём YouTube-канале «Сокровища Великой Пустоши».По его словам, уникальные мегалитические сооружения возведены в каменном веке.