На набережной Актау расширена зона для любителей шахмат

Шахматная зона на Набережной. Фото предоставлено А.Шайхымовым

Свою идею актауский шахматист Анвар Шайхымов начал воплощать еще в марте. В тестовом режиме на берегу моря установили бочки с необычными шахматными досками. Жители и гости города могли поиграть в выходные и праздничные дни. А уже в мае любители шахмат имели возможность сразиться в любой день. В июле шахматная зона расширилась – на набережной появились еще 10 столиков.



Сам Анвар играет в шахматы с восьмилетнего возраста. За пять лет он вместе с коллегами воспитал более тысячи шахматистов. Среди них чемпионы области, Казахстана и призеры мировых первенств.



- Просматривая видео своих друзей - шахматистов из разных стран - я заметил, что в мире пошел тренд на оригинальные шахматы. Играть просто сидя на стульях за столами - уже банально. Поэтому хотелось привнести немного красоты в инфраструктуру города. Друзья поддержали и помогли воплотить идею в жизнь. И это были не простые бочки, сверху которых поставили шахматы. Доски на бочках выполнены специальной краской, которая не смывается и они долговечны, - рассказал Анвар Шайхымов.



В июле на берегу появились 10 шахматных столиков. Новые зоны расположены у инсталляции «I love Aktau», напротив ТЦ «Астана» и школы №1. Поиграть в шахматы на берегу Каспия желающие могут ежедневно с двух часов дня до двух часов ночи.



Дархан Кыдырбай приехал из Атырау на отдых. Приятно удивлен, что на берегу моря есть шахматные зоны.



- В нашем городе такого точно не встретишь. Очень хорошая идея. С удовольствием поиграли, - поделился гость города.



В планах Анвара Шайхымова есть еще один проект - шахматное поле на набережной с большими шахматными фигурами.