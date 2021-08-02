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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:14

Просмотров: 957

На набережной Актау расширена зона для любителей шахмат

На набережной Актау к 10 имеющимся шахматным бочкам добавили еще 10 столиков с досками. Планируется оборудовать игровое поле с большими шахматными фигурами. Руководитель шахматной школы «Дебют» Анвар Шайхымов верит, что вскоре Актау будет ассоциироваться не только как нефтяная столица, но и как интеллектуальный центр.

Шахматная зона на Набережной. Фото предоставлено А.Шайхымовым
Свою идею актауский шахматист Анвар Шайхымов начал воплощать еще в марте. В тестовом режиме на берегу моря установили бочки с необычными шахматными досками. Жители и гости города могли поиграть в выходные и праздничные дни. А уже в мае любители шахмат имели возможность сразиться в любой день. В июле шахматная зона расширилась – на набережной появились еще 10 столиков.

Сам Анвар играет в шахматы с восьмилетнего возраста. За пять лет он вместе с коллегами воспитал более тысячи шахматистов. Среди них чемпионы области, Казахстана и призеры мировых первенств.

- Просматривая видео своих друзей - шахматистов из разных стран - я заметил, что в мире пошел тренд на оригинальные шахматы. Играть просто сидя на стульях за столами - уже банально. Поэтому хотелось привнести немного красоты в инфраструктуру города. Друзья поддержали и помогли воплотить идею в жизнь. И это были не простые бочки, сверху которых поставили шахматы. Доски на бочках выполнены специальной краской, которая не смывается и они долговечны, - рассказал Анвар Шайхымов.

В июле на берегу появились 10 шахматных столиков. Новые зоны расположены у инсталляции «I love Aktau», напротив ТЦ «Астана» и школы №1. Поиграть в шахматы на берегу Каспия желающие могут ежедневно с двух часов дня до двух часов ночи.

Дархан Кыдырбай приехал из Атырау на отдых. Приятно удивлен, что на берегу моря есть шахматные зоны.

- В нашем городе такого точно не встретишь. Очень хорошая идея. С удовольствием поиграли, - поделился гость города.

В планах Анвара Шайхымова есть еще один проект - шахматное поле на набережной с большими шахматными фигурами.



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Комментарии ( 2 )

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  • diger
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User_90 (Посетители) Сегодня, 17:54
А че, здесь не действует карантин, людей без маски,интересно
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • User_90
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:34
Что-то мне напомнило Васюки и Остапа Бендера.
У меня все ходы записаны. uhmylka
 
 

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