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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:33

Просмотров: 1224

В реанимационных отделениях Мангистау находятся 107 человек

С начала года коронавирусом в Мангистауской области заболели более 10 тысяч человек. От этого количества 92,3 процента – вылечились, 227 человек - умерли. На сегодняшний день в реанимационных отделениях мангистауских больниц находятся 107 человек. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

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За последние сутки в Мангистау выявлено 224 инфицированных КВИ. Все объекты здравоохранения работают в усиленном режиме. В связи с ростом числа больных открыто пять инфекционных стационаров в Актау, Жанаозене, Мунайлинском, Тупкараганском и Мангистауском районах.

- Общее количество коечного фонда в регионе доведено до 1912 коек, количество коек реанимации увеличилось до 118. В этих стационарах на сегодняшний день на лечении находятся 1190 человека, из них 59 детей, 95 беременных и рожениц. Наполняемость коек составляет 62 процента. Укомплектованность отделений реанимации – 90 процентов (107 человек). В реанимационных отделениях Мангистау находятся 107 человек,- сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

По словам заместителя акима Мангистауской области Гульмиры Калмуратовой, полностью укомплектован медицинский штат, готов необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Созданы дополнительные мобильные бригады, их количество увеличено до 120, выделено 20 единиц автотранспорта.



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