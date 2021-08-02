Иллюстрация к материалу

За последние сутки в Мангистау выявлено 224 инфицированных КВИ. Все объекты здравоохранения работают в усиленном режиме. В связи с ростом числа больных открыто пять инфекционных стационаров в Актау, Жанаозене, Мунайлинском, Тупкараганском и Мангистауском районах.



- Общее количество коечного фонда в регионе доведено до 1912 коек, количество коек реанимации увеличилось до 118. В этих стационарах на сегодняшний день на лечении находятся 1190 человека, из них 59 детей, 95 беременных и рожениц. Наполняемость коек составляет 62 процента. Укомплектованность отделений реанимации – 90 процентов (107 человек). В реанимационных отделениях Мангистау находятся 107 человек,- сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.



По словам заместителя акима Мангистауской области Гульмиры Калмуратовой, полностью укомплектован медицинский штат, готов необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Созданы дополнительные мобильные бригады, их количество увеличено до 120, выделено 20 единиц автотранспорта.