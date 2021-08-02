В Мангистау будут штрафовать организаторов торжеств и гостей мероприятий

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Как сообщила Гульмира Калмуратова, нарушителей карантинных требований будут штрафовать в соответствии с постановлением главного санитарного врача.



В минувшие выходные проведены рейды по 256 объектам. В результате составлено и направлено в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области 57 протоколов.



Одним из важных и действенных способов улучшения эпидемиологической ситуации является ограничение массовых мероприятий, вторым способом является массовая вакцинация для формирования коллективного иммунитета против вируса.



На сегодняшний день в нашем регионе приняли первый компонент вакцины 103 710 человек, второй компонент - 64 204 человека. По региону функционируют 42 прививочных кабинета.



- Работа по вакцинации усилена, в результате в июле наблюдался рост количества вакцинированных граждан, - сказала Гульмира Калмуратова.