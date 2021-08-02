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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 2028

В Мангистау будут штрафовать организаторов торжеств и гостей мероприятий

В Мангистау усилены рейдовые мероприятия. Теперь будут штрафовать не только организаторов свадеб и поминок, но и тех, кто на них присутствует. Об этом сегодня на аппаратном совещании под председательством акима области сообщила заместитель акима Гульмира Калмуратова.

Иллюстративное фото из открытых источников
Как сообщила Гульмира Калмуратова, нарушителей карантинных требований будут штрафовать в соответствии с постановлением главного санитарного врача.

В минувшие выходные проведены рейды по 256 объектам. В результате составлено и направлено в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области 57 протоколов.

Одним из важных и действенных способов улучшения эпидемиологической ситуации является ограничение массовых мероприятий, вторым способом является массовая вакцинация для формирования коллективного иммунитета против вируса.

На сегодняшний день в нашем регионе приняли первый компонент вакцины 103 710 человек, второй компонент - 64 204 человека. По региону функционируют 42 прививочных кабинета.

- Работа по вакцинации усилена, в результате в июле наблюдался рост количества вакцинированных граждан, - сказала Гульмира Калмуратова.



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Комментарии ( 4 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 18:43
diger,
Вы вообще походу, не любите диверсифицировать источники информации которые читаете smeh ?! С конца весны вариант дельта появился и распространяется по миру, более заразный понимаете ли fuck
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:14
будут штрафовать не только организаторов свадеб и поминок, но и тех, кто на них присутствует.

Ну конечно! И чем выше крыша у присутствующего,тем выше вероятность,что штраф будет равен нулю.Двойные стандарты draznilka
 
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Око (Посетители) Сегодня, 16:41
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всё вижу
 
-5
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diger (Посетители) Сегодня, 16:02
Что то с усилением вакцинации, увеличилась заполняемость койкомест в больницах, или это никак не связано? До этого же не было всплеска, а как только стали принуждать, так и поняслось.
 
 

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