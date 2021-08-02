Временно! В Актау открыли две полосы автомобильной дороги до аэропорта

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По данным пресс-службы акима региона, реконструкция автомобильной дороги Актау - Форт-Шевченко, 5-43 км (1-й пусковой комплекс – 5 км-29 км автомобильной дороги Актау - Форт-Шевченко), данный участок начинается от поворота, где расположено АГЗС «Кездесу», до объездной трассы к аэропорту, через село Сайын Шапагатов, до 28 км автодороги Актау - Форт-Шевченко. В настоящее время ведётся работа по расширению данного участка с двух до четырех полос.



- На автомобильной трассе Актау-Акшукур, на участке до поворота на аэропорт, уже уложено два слоя асфальта четрехполосной дороги. На участке далее строительные работы продолжаются, уложены две полосы, остальные две ещё в работе. По плану, их завершат до конца августа. Для удобства граждан 24 июля сданы во временное пользование две полосы (13 км) автомобильной дороги - от съезда до аэропорта, - сообщили в пресс-службе.



В акимате региона отметили, что к концу августа будут полностью завершены работы по строительству двухслойной четырехполосной дороги с полным освещением - от заправки «Кездесу» до аэропорта.



Напомним, что 5 мая закрыли дорогу от аэропорта до Актау на ремонт сроком на два месяца. Однако из-за появления непредвиденных работ ремонт продлится дольше, чем было запланировано.