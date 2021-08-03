В Мангистау снизилось число заразившихся коронавирусом

Иллюстративное фото
За прошедшие сутки в стране зарегистрирован 7481 заболевший с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрирован 181 новый случай COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 6177 человек, из них 142 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 16 летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 14 234 случая заболевания COVID-19.
Мангистауская область до сих пор находится в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации в регионе.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 6177 человек, из них 142 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 16 летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 14 234 случая заболевания COVID-19.
Мангистауская область до сих пор находится в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации в регионе.