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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:33

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Средства безопасности устанавливаются в школах Мангистау

Все организации образования области обеспечены системами видеонаблюдения. Об этом рассказала руководитель управления образования области Светлана Тулебаева в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото
По данным Светланы Тулебаевой, в прошлом году система видеонаблюдения в 94 школах была приведена в соответствие с действующими нормами, в 42 школах ведется работа по приобретению 567 видеокамер.

- Сегодня системы видеонаблюдения 60 школ подключены к центру департамента полиции. К 1 августа завершилось подключение систем видеонаблюдения еще четырех школ города к центру оперативного управления. А школы районов будут подключаться поэтапно, - сказала Светлана Тулебаева.

Светлана Тулебаева отметила, что совместно с управлением цифровых технологий ведется работа по подключению в тестовом режиме видеокамер сельских школ к районным отделам полиции.

- Сегодня в 74 школах установлена тревожная кнопка. В остальных 67 школах установка произойдет до 15 августа за счет внутренних средств, - отметила руководитель управления образования области.

В семи школах области уже установлены турникеты, а во всех школах Жанаозена за счет спонсорских средств начали их установку.

- К сентябрю все работы закончатся и будут введены в эксплуатацию, - отметила Светлана Тулебаева.



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