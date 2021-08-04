Средства безопасности устанавливаются в школах Мангистау

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По данным Светланы Тулебаевой, в прошлом году система видеонаблюдения в 94 школах была приведена в соответствие с действующими нормами, в 42 школах ведется работа по приобретению 567 видеокамер.



- Сегодня системы видеонаблюдения 60 школ подключены к центру департамента полиции. К 1 августа завершилось подключение систем видеонаблюдения еще четырех школ города к центру оперативного управления. А школы районов будут подключаться поэтапно, - сказала Светлана Тулебаева.



Светлана Тулебаева отметила, что совместно с управлением цифровых технологий ведется работа по подключению в тестовом режиме видеокамер сельских школ к районным отделам полиции.



- Сегодня в 74 школах установлена тревожная кнопка. В остальных 67 школах установка произойдет до 15 августа за счет внутренних средств, - отметила руководитель управления образования области.



В семи школах области уже установлены турникеты, а во всех школах Жанаозена за счет спонсорских средств начали их установку.



- К сентябрю все работы закончатся и будут введены в эксплуатацию, - отметила Светлана Тулебаева.