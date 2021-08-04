В Мангистау вместо обязательной школьной формы разрешили носить классическую одежду

Иллюстративное фото из открытых источников
Руководитель управления образования области Светлана Тулебаева в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций сообщила, что предстоящий учебный год пройдет без специальной школьной формы.
- В связи с эпидемиологической ситуацией в стране введены карантинные меры предосторожности, это сказывается и на учебный процесс. Поэтому, для не успевших по многим уважительным причинам приобрести школьную форму разрешается приходить в свободной классической форме, - сказала Светлана Тулебаева.
Напомним, что с 1 сентября 2021 года мангистауские школьники вернутся за парты.
- В связи с эпидемиологической ситуацией в стране введены карантинные меры предосторожности, это сказывается и на учебный процесс. Поэтому, для не успевших по многим уважительным причинам приобрести школьную форму разрешается приходить в свободной классической форме, - сказала Светлана Тулебаева.
Напомним, что с 1 сентября 2021 года мангистауские школьники вернутся за парты.
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