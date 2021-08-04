В Мангистау не проводится ревакцинация от коронавируса

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Сегодня, 4 августа, в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области рассказал про ревакцинацию населения.
- На сегодняшний день официально о ревакцинации населения решение не принято. Вопрос находится на обсуждении, - сказал Газиз Надуев.
Напомним, что кампания вакцинации в Казахстане началась всего семь месяцев назад.
- На сегодняшний день официально о ревакцинации населения решение не принято. Вопрос находится на обсуждении, - сказал Газиз Надуев.
Напомним, что кампания вакцинации в Казахстане началась всего семь месяцев назад.