В Мангистау не проводится ревакцинация от коронавируса

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Сегодня, 4 августа, в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области рассказал про ревакцинацию населения.



- На сегодняшний день официально о ревакцинации населения решение не принято. Вопрос находится на обсуждении, - сказал Газиз Надуев.



Напомним, что кампания вакцинации в Казахстане началась всего семь месяцев назад.