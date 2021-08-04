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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:00

Просмотров: 1805

Президент Казахстана назначил судей в Мангистау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвёл кадровые изменения среди судей, сообщает правовая информационная служба Министерства юстиции РК.

Фото из доступных источников
Указом Президента страны от 30 июля на должность судьи Мангистауского районного суда назначена Асель Досаева.

Должность судьи Жанаозенского городского суда освобождает Замира Махитова. Она займёт место судьи в Мунайлинском районном суде.

В суде № 2 Актау кресло судьи займет Марал Сейтова.



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