Президент Казахстана назначил судей в Мангистау

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Указом Президента страны от 30 июля на должность судьи Мангистауского районного суда назначена Асель Досаева.



Должность судьи Жанаозенского городского суда освобождает Замира Махитова. Она займёт место судьи в Мунайлинском районном суде.



В суде № 2 Актау кресло судьи займет Марал Сейтова.