«Красных» планируют штрафовать в Мангистау

- При положительном решении Межведомственной комиссии на данное предложение в отношении нарушителей будут приходить штрафы. За попытку проникновения на объекты общественного питания или в другое публичное место человек с «красным» статусом будет оштрафован на 83 тысячи тенге, - отметил Газиз Надуев.

Межведомственная комиссия рассматривает вопрос автоматизации штрафов для заражённых COVID-19 с «красным» статусом.Тем временем, в регионе работают 50 мониторинговых групп. С начала года проверено 2427 объектов малого и среднего бизнеса, среди которых выявлено 85 нарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила 20,4 миллиона тенге.На сегодняшний день в проекте «Ashyq» участвуют 1602 объекта малого и среднего бизнеса. При попытке пройти в места массового скопления людей выявлен 501 человек с «красным» статусом. На десятерых из них наложен штраф в размере 437 тысяч тенге.