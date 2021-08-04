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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 443

«Красных» планируют штрафовать в Мангистау

За попытку проникновения гражданина, больного COVID-19 в места массового скопления людей, на него будет наложен штраф, сообщил на брифинге в центре общественных коммуникаций главный санитарный врач региона Газиз Надуев.

Фото из доступных источников
Межведомственная комиссия рассматривает вопрос автоматизации штрафов для заражённых COVID-19 с «красным» статусом.

- При положительном решении Межведомственной комиссии на данное предложение в отношении нарушителей будут приходить штрафы. За попытку проникновения на объекты общественного питания или в другое публичное место человек с «красным» статусом будет оштрафован на 83 тысячи тенге, - отметил Газиз Надуев.


Тем временем, в регионе работают 50 мониторинговых групп. С начала года проверено 2427 объектов малого и среднего бизнеса, среди которых выявлено 85 нарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила 20,4 миллиона тенге.

На сегодняшний день в проекте «Ashyq» участвуют 1602 объекта малого и среднего бизнеса. При попытке пройти в места массового скопления людей выявлен 501 человек с «красным» статусом. На десятерых из них наложен штраф в размере 437 тысяч тенге.



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Комментарии ( 2 )

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  • master_kz
 Око (Посетители) Сегодня, 17:42
А ещё не начали штрафовать? 0_о

Цитата: Good Citizen
не понимаю смысла в этом Ashyq

как ни крути риск уменьшается. Вы же видите сколько "красных" пытаются попасть в места общего скопления... а могли бы и их не выявить.

всё вижу
 
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  • diger
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 17:37
не понимаю смысла в этом Ashyq. ведь человек по факту может быть носителем COVID (и даже вакцинированный человек) и иметь синий нейтральный статус, если его инфицированность ранее не была определена ПЦР-ом или заключением врача. и соответственно заходить куда угодно и заражать кого угодно.
 
 

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