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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:40

Просмотров: 343

Камеры помогли раскрыть 132 преступления в Актау и Жанаозене

С начала года при помощи камер видеоонаблюдения зафиксировано 22 501 правонарушение, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото предоставили в департаменте полиции региона
Нарушители были выявлены операторами видеонаблюдения Центров оперативного управления (ЦОУ) Актау и Жанаозена.

Так, камеры помогли раскрыть 132 преступления. Среди них 16 краж, два грабежа, мелкое хищение, 16 фактов хулиганства, управление транспортом в алкогольном опьянении, незаконное хранение наркотических средств, пять фактов неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Камеры помогли раскрыть 132 преступления в Актау и Жанаозене


По всем выявленным преступлениям правонарушениям приняты соответствующие меры.

- К примеру, за «Мелкое хулиганство» к административной ответственности привлечены 1138 человек, за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 1551 нарушителя. В отношении 16 499 водителей составлены протоколы за нарушение правил дорожного движения, - отметил глава департамента полиции Жанарбек Бактыбаев.


Всего с начала текущего года операторами «102» ЦОУ управления полиции Актау и Жанаозена принято 174 582 тысячи телефонных звонков различного характера от населения. По каналу омниканальности (омниканальность – объединение каналов в единую систему) приёма сообщений поступило 47 обращений.



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