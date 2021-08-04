Камеры помогли раскрыть 132 преступления в Актау и Жанаозене

- К примеру, за «Мелкое хулиганство» к административной ответственности привлечены 1138 человек, за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 1551 нарушителя. В отношении 16 499 водителей составлены протоколы за нарушение правил дорожного движения, - отметил глава департамента полиции Жанарбек Бактыбаев.

Нарушители были выявлены операторами видеонаблюдения Центров оперативного управления (ЦОУ) Актау и Жанаозена.Так, камеры помогли раскрыть 132 преступления. Среди них 16 краж, два грабежа, мелкое хищение, 16 фактов хулиганства, управление транспортом в алкогольном опьянении, незаконное хранение наркотических средств, пять фактов неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.По всем выявленным преступлениям правонарушениям приняты соответствующие меры.Всего с начала текущего года операторами «102» ЦОУ управления полиции Актау и Жанаозена принято 174 582 тысячи телефонных звонков различного характера от населения. По каналу омниканальности (омниканальность – объединение каналов в единую систему) приёма сообщений поступило 47 обращений.