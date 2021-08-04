Резкий рост больных: Часть больницы в Актау перепрофилировали в инфекционку

- В больнице 995 коек для больных коронавирусной инфекцией. Новый стационар уже начал свою работу. Там достаточно запасов медикаментов и медицинского оборудования. Здесь работает высококвалифицированный медперсонал, - сообщила Ляззат Есенгалиева.

В Мангистауской областной больнице временно закрыли блок «Б», и в его помещениях открыли инфекционный стационар.По словам Ляззат Есенгалиевой, в связи с резким ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией в регионе принято решение о создании дополнительного инфекционного стационара при больнице.