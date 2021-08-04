Поговорить с лечащим врачом могут родственники больного коронавирусом по телефону в Актау

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В настоящее время в Актау работают четыре стационара. Это провизорный стационар при здании бывшего роддома в 1 микрорайоне, провизорный стационар при Мангистауской областной многопрофильной больнице, блок «В», провизорный стационар при туберкулезном диспансере 1-го микрорайона и модульный инфекционный стационар в 1 микрорайоне.



Приём передач для пациентов принимается: с 11:30 до 13:00, с 16:00 до 19:30.



С 14:00 до 16:00 тихий час.



Предусмотрена возможность общения родственников с лечащими врачами, не выходя из дома, с 15:00 до 18:00.





Провизорный стационар при здании бывшего роддома в 1 микрорайоне: +7 (777) 5502970, +7 (777) 5502515.





Провизорный стационар при Мангистауской областной многопрофильной больнице, БЛОК «В»: +7(777)5502536, +7(777)5502524.





Провизорный стационар при туберкулезном диспансере 1-го микрорайона: +7(777)5502983.



Модульный инфекционный стационар, 1 микрорайон, блок «Е»: +7(777)5502980, блок «F»: +7(777)5502981, блок «G»: +7(777)5502982, блок «H» и блок «D»: +7(777)5502526. Реанимация +7(777)5502978.