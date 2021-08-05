В Мангистау еще 225 человек заразились коронавирусом

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 7792 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 225 новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 7276 человек, из них 147 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 379 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 33 летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 14 682 случая заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 7276 человек, из них 147 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 379 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 33 летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 14 682 случая заболевания COVID-19.