«Пожарный марш» пройдет в Актау и Жетыбае

Сотрудниками Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области будет организован марш основной и специальной пожарной техники с выездом на расстояние 140 километров из Актау в Жетыбай.Мероприятие пройдет 6 августа 2021 года в 08:30.- В Жетыбае состоится проведение пожарно-тактического учения на нефтяном месторождении. К маршу будут привлекаться 20 единиц пожарной техники из Актау и шесть единиц техники из Жанаозена, - сообщили в ведомстве.Цель данного марша заключается в проверке работоспособности всех агрегатов и оборудования, готовности специальной пожарной и аварийно-спасательной техники к ликвидации чрезвычайных ситуаций.