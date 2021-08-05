«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 05 Августа
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.02 KZT
  • €1 = 502.76 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:03

Просмотров: 403

«Пожарный марш» пройдет в Актау и Жетыбае

Марш специальной пожарной техники пройдет завтра, 6 августа, сообщили в группе по связям с общественностью Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Сотрудниками Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области будет организован марш основной и специальной пожарной техники с выездом на расстояние 140 километров из Актау в Жетыбай.

«Пожарный марш» пройдет в Актау и Жетыбае


«Пожарный марш» пройдет в Актау и Жетыбае


Мероприятие пройдет 6 августа 2021 года в 08:30.

- В Жетыбае состоится проведение пожарно-тактического учения на нефтяном месторождении. К маршу будут привлекаться 20 единиц пожарной техники из Актау и шесть единиц техники из Жанаозена, - сообщили в ведомстве.

Цель данного марша заключается в проверке работоспособности всех агрегатов и оборудования, готовности специальной пожарной и аварийно-спасательной техники к ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куато (Посетители) Сегодня, 09:29
А сколько всего едениц техники в Актау?
Если выделить 20 едениц, хватит ли оставшихся на город?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика