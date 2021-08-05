Сумму поступлений в бюджет с начала года подсчитали в Мангистауской области

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На 1 июля 2021 года в государственный бюджет Мангистауской области перечислено более 187,5 миллиарда тенге, или 101,5%. В том числе в республиканский бюджет обеспечено 104,2 миллиарда тенге, или 100,3% к плану. В местный бюджет поступило 83,3 миллиарда тенге, или 103%.



В сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 146,9%, или больше на 59,9 миллиарда тенге, из них по республиканскому бюджету 179,4% (больше на 46,1 миллиарда тенге).



По местному бюджету - 119,8%, больше на 13,7 миллиарда тенге.



- Такой положительный результат обеспечен благодаря проводимой работе по изысканию дополнительных резервов, администрированию налогоплательщиков и камеральный контроль представленных деклараций, а также уплате годовых сумм за 2020 год, - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.