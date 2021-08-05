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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 274

Режимные ограничения на определенных участках побережья Каспия приостановил КНБ Казахстана

Действие режимных ограничений на определенных участках побережья Каспийского моря приостановил комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана, передает корреспондент агентства КазТАГ.

Фото из доступных источников
В приказе КНБ говорится следующее:

«Приостановить до 31 декабря 2021 года действие режимных ограничений в казахстанском секторе Каспийского моря от мыса Сагындык до мыса Ракушечный, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры). В указанный период допустить свободный выход в море на расстояние до двух морских миль (3704 м), плавание и (или) эксплуатацию в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств), используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта».

По данным агентства КазТАГ, документ вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.



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