Режимные ограничения на определенных участках побережья Каспия приостановил КНБ Казахстана

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В приказе КНБ говорится следующее:
«Приостановить до 31 декабря 2021 года действие режимных ограничений в казахстанском секторе Каспийского моря от мыса Сагындык до мыса Ракушечный, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры). В указанный период допустить свободный выход в море на расстояние до двух морских миль (3704 м), плавание и (или) эксплуатацию в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств), используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта».
По данным агентства КазТАГ, документ вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.
«Приостановить до 31 декабря 2021 года действие режимных ограничений в казахстанском секторе Каспийского моря от мыса Сагындык до мыса Ракушечный, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры). В указанный период допустить свободный выход в море на расстояние до двух морских миль (3704 м), плавание и (или) эксплуатацию в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств), используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта».
По данным агентства КазТАГ, документ вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.