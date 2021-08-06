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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:27

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Сотрудники Мангистауского департамента пограничной службы КНБ РК сдали 15 литров крови

В областном Центре крови сотрудниками Мангистауского департамента пограничной службы КНБ РК был организован День донора. Работники департамента сдали в общей сложности 15 000 мл крови. Об этом сообщил Ерсин Кайбуллин, руководитель пресс-центра департамента.

Фото предоставил пресс-центр департамента
День донора организован сотрудниками департамента в рамках акции «Тридцать добрых дел», приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Кампания проведена также в преддверии Дня пограничника.

Сотрудники Мангистауского департамента пограничной службы КНБ РК сдали 15 литров крови


- Донорство - это исключительная возможность подарить свою кровь другому человеку и спасти ему жизнь. Безопасная кровь нужна повсеместно. Она жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной помощи.
Считаем, что наша помощь особенно необходима в период пандемии «COVID-19», - отметил Ерсин Кайбуллин.

Сотрудники Мангистауского департамента пограничной службы КНБ РК сдали 15 литров крови


Добровольное донорство военнослужащими департамента пограничной службы, как отметили в пресс-центре, проводится на регулярной основе.



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