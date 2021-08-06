Сотрудники Мангистауского департамента пограничной службы КНБ РК сдали 15 литров крови

День донора организован сотрудниками департамента в рамках акции «Тридцать добрых дел», приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Кампания проведена также в преддверии Дня пограничника.- Донорство - это исключительная возможность подарить свою кровь другому человеку и спасти ему жизнь. Безопасная кровь нужна повсеместно. Она жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной помощи.Считаем, что наша помощь особенно необходима в период пандемии «COVID-19», - отметил Ерсин Кайбуллин.Добровольное донорство военнослужащими департамента пограничной службы, как отметили в пресс-центре, проводится на регулярной основе.