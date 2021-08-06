Свыше пяти миллиардов тенге выделено на заготовку кормов в Мангистау

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По поручению главы правительства выделено 5,3 миллиарда тенге.



Причем 1,9 миллиарда от этой суммы будут направлены на приобретение сена, а оставшиеся 3,4 миллиарда - на приобретение других видов кормов.



- В прошлом месяце в ходе визита Аскара Мамина в Мангистаускую область им было дано поручение о дополнительно выделенных средствах на формирование стабилизационного фонда, а также на приобретение кормов и поставки сена фермерским хозяйствам по доступным ценам. Таким образом, в регионе планируется формирование запасов кормов на зиму. На данный момент заключается соглашение между АО НК «Продовольственная контрактная корпорация» и СПК «Каспий». Кроме того, в каждом районе определены операторы, ведется подготовка к завозу сена из других регионов страны, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.