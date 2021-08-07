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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:58

Просмотров: 1726

Рост заражений COVID-19 наблюдается в Мангистау

За прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально диагностировали у 240 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 7 августа у нас в регионе выявили 240 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 135 фактов выздоровления.

Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1506 заражённых. На втором месте Нур-Султан - 1493 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 1008 человек.

С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 15 122 случая заражения COVID-19. Выздоровели 10 078 человек.

Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистау.



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Комментарии ( 5 )

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 sergey-aktau (Посетители) Сегодня, 12:52
Смотрите наличие вакцин в клиниках, график заболевших, каталог мед учреждений: smart-aktau.kz/covid/vaccine/
 
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diger (Посетители) Сегодня, 12:19
Ирон,Ключ к вирусу, через естественный иммунитет,а именно через перенесённое заболевание. Понимаю многих, кто не болел, их право вакцинироваться. Для меня один единственный вопрос, почему тех, кто переболел не берут всчёт, как будто они не получили природную вакцину?

master_kz,
В прошлом году вакцинации не было.

Ирон,Прививками сомневаюсь что победим, да и что побеждать, ОРВИ?)))
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 12:00
Цитата: diger
Прекращайте вакцинацию, и всё пойдёт на спад.

Это просто личное мнение или гарантированное заявление с полной ответственностью? А так да, очередной пик пройдет и пойдет на спад как в том году. Ничего нового.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 11:15
diger,
А может наоборот ключ к саду вируса и есть вакцина не думали .может победим её зделав прививку
 
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diger (Посетители) Сегодня, 10:02
Прекращайте вакцинацию, и всё пойдёт на спад.
 
 

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