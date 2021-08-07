Рост заражений COVID-19 наблюдается в Мангистау

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По состоянию на 7 августа у нас в регионе выявили 240 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 135 фактов выздоровления.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1506 заражённых. На втором месте Нур-Султан - 1493 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 1008 человек.
С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 15 122 случая заражения COVID-19. Выздоровели 10 078 человек.
Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистау.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1506 заражённых. На втором месте Нур-Султан - 1493 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 1008 человек.
С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 15 122 случая заражения COVID-19. Выздоровели 10 078 человек.
Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистау.