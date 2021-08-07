Актауские роженицы в тяжёлом состоянии из-за коронавируса: Появились кадры из роддома

- Буквально два дня назад здесь от коронавируса умерла женщина. К счастью, ребёнка удалось спасти. К слову, муж умершей тоже проходил лечение от корановируса в стенах модульной инфекционной больницы, - сообщил общественник.

На сегодняшний день, по словам Азамата Сарсенбаева, в областном перинатальном центре проходят лечение 67 человек. Более половины рожениц находится в тяжёлом состоянии.Многие из беременных, которые сейчас находятся в перинатальном центре, заразились COVID-19 и пневмонией от близких родственников.Чтобы уберечь себя и своих близких, Азамат Сарсенбаев призывает вакцинироваться.