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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:11

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Актауские роженицы в тяжёлом состоянии из-за коронавируса: Появились кадры из роддома

Общественник и блогер Азамат Сарсенбаев побывал в областном перинатальном центре «Мать и дитя» и рассказал об остановке там.

Фото Азамата Сарсенбаева
На сегодняшний день, по словам Азамата Сарсенбаева, в областном перинатальном центре проходят лечение 67 человек. Более половины рожениц находится в тяжёлом состоянии.

Актауские роженицы в тяжёлом состоянии из-за коронавируса: Появились кадры из роддома


- Буквально два дня назад здесь от коронавируса умерла женщина. К счастью, ребёнка удалось спасти. К слову, муж умершей тоже проходил лечение от корановируса в стенах модульной инфекционной больницы, - сообщил общественник.


Актауские роженицы в тяжёлом состоянии из-за коронавируса: Появились кадры из роддома


Многие из беременных, которые сейчас находятся в перинатальном центре, заразились COVID-19 и пневмонией от близких родственников.

Актауские роженицы в тяжёлом состоянии из-за коронавируса: Появились кадры из роддома


Чтобы уберечь себя и своих близких, Азамат Сарсенбаев призывает вакцинироваться.



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