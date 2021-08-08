«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 08 Августа
+30...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.32 KZT
  • €1 = 501.08 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:38

Просмотров: 1069

«Легковушку» вытащили из грязи спасатели в пригороде Актау

Водителя завязшего в грязи «ВАЗ-2114» не оказалось на месте, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Фото предоставили спасатели
Как сообщили в ДЧС региона, легковой автомобиль марки «ВАЗ-2114» был обнаружен 7 августа во второй половине дня на «Горячем источнике».

С помощью спецтехники спасатели вызволили машину из грязи и на эвакуаторе собрались доставить её в пожарную часть в 23 микрорайоне для дальнейшей передачи автомобиля хозяину.

«Легковушку» вытащили из грязи спасатели в пригороде Актау


По дороге в Актау, по информации спасателей, им встретился водитель «ВАЗ-2114», которому они благополучно передали автомобиль.

Хозяин вызволенного из «плена» авто поблагодарил спасателей за проявленное внимание.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Beluy (Посетители) Сегодня, 14:35
Это после недавних скандалов в инсте реабилитироваться решили?
Нет бы не допускать скандалов изначально.
Осадок то, как говорится, остался
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика