«Легковушку» вытащили из грязи спасатели в пригороде Актау

Как сообщили в ДЧС региона, легковой автомобиль марки «ВАЗ-2114» был обнаружен 7 августа во второй половине дня на «Горячем источнике».С помощью спецтехники спасатели вызволили машину из грязи и на эвакуаторе собрались доставить её в пожарную часть в 23 микрорайоне для дальнейшей передачи автомобиля хозяину.По дороге в Актау, по информации спасателей, им встретился водитель «ВАЗ-2114», которому они благополучно передали автомобиль.Хозяин вызволенного из «плена» авто поблагодарил спасателей за проявленное внимание.