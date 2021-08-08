Полицейские помогли водителю в Актау

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При патрулировании 6 августа примерно, в 23:00, экипаж батальона патрульной полиции «Мираж-10» заметил заглохший автомобиль ВАЗ-2107 перед светофором. За машиной образовалась большая пробка.



Сообщается, что у автомобиля сел аккумулятор.



Чтобы не допустить дорожный коллапс, инспекторы Бекзат Калдыбеков и Мейрамбек Оразбай помогли водителю оттолкнуть машину на безопасное место.



