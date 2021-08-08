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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:49

Просмотров: 1445

Опубликованы новые данные о заболевших и смертях от COVID-19 в Мангистау

За прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально зарегистрировали у 240 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 8 августа у нас в регионе выявили 240 заболевших коронавирусом, также зафиксировано девять фактов выздоровления.

Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1516 заражённых. На втором месте Нур-Султан - 1496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 1050 человек.

С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 15 362 случая заражения COVID-19. Выздоровели 10 087 человек.

Также сообщается, что за сутки от коронавируса скончались пять человек.

Мангистау по-прежнему остаётся аутсайдером по вакцинации. Так I-м компонентом провакцинировано 111 198 человек, II-м компонентом - 75 020.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 8 августа, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областями.

Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистау.



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