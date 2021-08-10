Актау вошёл в тройку лидеров по продажам автомашин с иностранным учётом

Фото Турара Казангапова с сайта Tengrinews.kz
На сайте kolesa.kz выставлено до 32 тысяч нерастаможенных автомобилей. Меньше всего автомобилей без казахстанских госномеров продаётся в Алматы (около пяти процентов). Больше всего, как сообщает «Экспресс-К», в Кызылорде, Актау и Актобе (до 50 процентов).
Автоблогер Дуйсен Абдукаликов отмечает, что на автобазарах страны вокруг автомобилей с российским и армянским учётами всегда ажиотаж. Например, Toyota Camry 45-й модели с армянскими номерами на авторынке в Актау стоит 4,5 миллиона тенге. С казахстанскими номерами такая же машина обойдётся в 6,5 миллиона тенге. Стоимость «Лады-2114» с российскими номерами — 800 тысяч тенге. С казахстанскими — 1,5-2 миллиона тенге.
- С 30 сентября из страны должны выехать машины с иностранным учётом. Но это не относится к автомобилям с армянскими и российскими номерами, входящим в ЕАЭС. Так что не переживайте, — отмечает эксперт.
МВД страны также уточнило, что данное требование относится исключительно к иностранным водителям, а не к казахстанским.
Автоблогер Тимур Мустафаев не разделяет оптимизма владельцев машин с иностранным учётом.
- Считаю, что любые попытки обмануть государство рано или поздно выходят боком. Практика так показывает, — прокомментировал он ЭК.
Автоблогер Дуйсен Абдукаликов отмечает, что на автобазарах страны вокруг автомобилей с российским и армянским учётами всегда ажиотаж. Например, Toyota Camry 45-й модели с армянскими номерами на авторынке в Актау стоит 4,5 миллиона тенге. С казахстанскими номерами такая же машина обойдётся в 6,5 миллиона тенге. Стоимость «Лады-2114» с российскими номерами — 800 тысяч тенге. С казахстанскими — 1,5-2 миллиона тенге.
- С 30 сентября из страны должны выехать машины с иностранным учётом. Но это не относится к автомобилям с армянскими и российскими номерами, входящим в ЕАЭС. Так что не переживайте, — отмечает эксперт.
МВД страны также уточнило, что данное требование относится исключительно к иностранным водителям, а не к казахстанским.
Автоблогер Тимур Мустафаев не разделяет оптимизма владельцев машин с иностранным учётом.
- Считаю, что любые попытки обмануть государство рано или поздно выходят боком. Практика так показывает, — прокомментировал он ЭК.
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