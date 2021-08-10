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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:28

Просмотров: 58

Сильная жара в Мангистауской области: специалисты дали рекомендации при солнечном и тепловом ударах

До конца недели в Мангистауской области сохранится жаркая погода. Температура будет достигать 43-45 градусов. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Актау рекомендуют жителям Мангистау прислушиваться к своему организму и при первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью.

Фото с сайта СПНД.рф
В УЧС Актау рассказали о признаках солнечного удара.

- Общие признаки солнечного удара – это головокружение, жуткая головная боль, покрасневшее лицо. Затем темнеет в глазах, появляется тошнота, иногда даже рвота. Могут возникнуть такие признаки солнечного удара, как расстройства зрения и кровотечения из носа. Если не оказана первая помощь при солнечном ударе, пострадавший теряет сознание, пульс учащается, появляется одышка, нарушается деятельность сердца. При продолжительном воздействии тепла температура тела может повыситься до 40 градусов, возможна потеря сознания и судороги. В таких случаях необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, - сообщили в УЧС Актау.

Нередко, как сообщили в УЧС Актау, солнечный удар может сопровождаться ожогами кожи: покраснением и возникновением ожоговых пузырей. Симптомы солнечного удара, также как и теплового, усугубляются, если повышена влажность окружающей среды.

- Общие правила первой помощи для пострадавших от теплового или солнечного ударов: нужно исключить влияние факторов перегрева - немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух, обязательно в тень, либо поместить его в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, уложить с приподнятой головой, расстегнуть воротник, а лучше вообще до пояса раздеть. Положить на голову холодный компресс, опрыскивать тело холодной водой. Дать обильно попить прохладной воды, - отметили в УЧС Актау.



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