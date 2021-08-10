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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 379

Пиязбек Айтмаханбет: По шариату при необходимости можно сделать прививку

Уделять внимание своему здоровью призвал Пиязбек Айтмаханбет, заместитель руководителя информационно-аналитического центра по вопросам религий при управлении по делам религий Мангистауской области. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото предоставлено службой центральных коммуникаций
Пиязбек Айтмаханбет отметил, что в исламе нет ценности выше жизни и здоровья человека.

- Всевышний Аллах в 195-м аяте суры «Бакара» повелел: «Не подвергайте себя опасности своими руками». Посланник Всевышнего (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Есть два нигмета, которые не достигают человеческого достоинства. Это время и здоровье». А также сказал: «Лечитесь, Поистине, Аллах исцелил каждый недуг». Именно этим можно понять важность внимания к своему здоровью, - сказал Пиязбек Айтмаханбет.

По словам спикера, по шариату при необходимости можно сделать прививку.

- Специалисты мировой медицины подчёркивают важность вакцинации в предотвращении эпидемии Covid-19. Ведь вакцинация - это безопасный и эффективный способ сохранить здоровье человека. Как сказал великий Абай: «Бог создал болезни, но не заставляет людей страдать от них». Мы должны относиться к своему здоровью очень бережно и усилить меры предосторожности, - сказал Пиязбек Айтмаханбет.



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