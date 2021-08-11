В Мангистау выявили 212 новых случаев COVID-19

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По состоянию на 11 августа у нас в регионе выявили 212 заболевших коронавирусом, также зафиксирован 71 факт выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1493 заражённых. На втором месте Нур-Султан - 1153 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 1125 человек.



За эти сутки от коронавируса скончались 13 человек в Мангистау.



На данный момент лечение в стационарах области проходят 114 пациентов.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 15965 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 10392 человек.